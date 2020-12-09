Памела Андерсон в крихітному бікіні звернулася до Дональда Трампа

Знаменита модель і актриса Памела Андерсон розмістила в соцмережі Twitter пост зі зверненням до президента США Дональда Трампа.

53-річна красуня, позуючи в бікіні, закликала главу держави помилувати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, який, за чутками, був її коханцем.

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Красуня в купальнику тримає плакат з написом: "Поверніть Джуліана Ассанжа додому до Австралії". На іншому фото Памела, вже повністю одягнена, тримає плакат: "Я – Джуліан Ассанж" з хештегом FreeAssange (звільніть Ассанжа).

Джуліан Ассанж

Зараз журналіст Джуліана Ассанжа тримають в британській в'язниці. США наполягають на його екстрадиції. Американське міністерство юстиції висунуло проти Ассанжа 18 звинувачень. У разі екстрадиції в Америку йому загрожує до 175 років в'язниці.

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