Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Памела Андерсон в крихітному бікіні звернулася до Дональда Трампа

  • 70
Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / gettyimages

Знаменита модель і актриса Памела Андерсон розмістила в соцмережі Twitter пост зі зверненням до президента США Дональда Трампа.

53-річна красуня, позуючи в бікіні, закликала главу держави помилувати засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, який, за чутками, був її коханцем.

І ще: Вогонь: Мішель Андраде зважилася на зухвалу зміну іміджу

Красуня в купальнику тримає плакат з написом: "Поверніть Джуліана Ассанжа додому до Австралії". На іншому фото Памела, вже повністю одягнена, тримає плакат: "Я – Джуліан Ассанж" з хештегом FreeAssange (звільніть Ассанжа).

Джуліан Ассанж - фото 438518
Джуліан Ассанж

Зараз журналіст Джуліана Ассанжа тримають в британській в'язниці. США наполягають на його екстрадиції. Американське міністерство юстиції висунуло проти Ассанжа 18 звинувачень. У разі екстрадиції в Америку йому загрожує до 175 років в'язниці.

Це цікаво: Хід королеви: чотири захопливих факти про найпопулярніший серіал року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
  • 04 грудня, 17:20
  • 233
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 137
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 347
Загрузка...
Новини