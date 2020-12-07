Хід королеви: чотири захопливих факти про найпопулярніший серіал року

Серіал Хід королеви від Netflix набрав шаленої популярності: історія про геніальну шахістку з Анею Тейлор-Джой в головній ролі обговорюється глядачами по всьому світу. Зібрали цікаві факти про серіал, які ви могли не знати.

Спочатку роман хотів екранізувати Хіт Леджер

Хіт Леджер був великим любителем шахів, якось в інтерв'ю він говорив, що грає хоча б одну партію на день. А ще він як мінімум кілька разів приходив до Вашингтон-Сквер-парк в Нью-Йорку грати в шахи зі звичайними городянами. Тому його бажання екранізувати роман було дуже логічним. Він почав працювати над фільмом разом зі сценаристом Алланом Скоттом, Хід королеви мав стати його режисерським дебютом. На головну роль вже затвердили Еллен Пейдж (Початок, Джуно), але проєкт заморозили після трагічної смерті Хіта Леджера.

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Серіал консультував Гаррі Каспаров

Навіть якщо ви нічого не знаєте про шахи, це ім'я напевно вам знайоме. Дійсно, Гаррі Каспаров – шахова легенда, його називають найбільшим шахістом у світі, і це дуже близько до правди. 13-й чемпіон світу з шахів (до речі, він став ним 35 років тому – 9 листопада 1985 року), багаторазовий переможець шахових олімпіад, автор серії книг Мої великі попередники – перераховувати всі його заслуги можна дуже довго.

Після програних партій суперники головної героїні часто висловлювали захоплення її грою. У житті таке буває рідко

І не через те, що шахісти дуже грубі люди. Шахи – це спорт, де на високому рівні гравці під час партій відчувають колосальне напруження, і уявити собі, що після програної партії в фіналі хтось буде розсипатися в люб'язностях супернику, дуже-дуже складно. Порівняйте це хоча б з тенісом – там під час матчу гравці і ракетку розбити можуть, і покричати. А шахістам просто нічого розбивати, і не можна говорити під час партій.

Зіграти в серіалі пропонували українському шахісту

Василя Боргова, якого всіляко намагається перемогти головну героїню Елізабет Хармон, пропонували зіграти українському шахісту, гросмейстеру Василю Іванчуку. Але попри його бажання і інтерес, роль йому так і не дісталася.

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