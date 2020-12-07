Вогонь: Мішель Андраде зважилася на зухвалу зміну іміджу

Співачка Мішель Андраде опублікувала нове фото в своєму інстаграмі. Шанувальники у захваті від нового луку красуні!

Українська співачка Мішель Андраде – приклад для наслідування мільйонів дівчат, в тому числі і в питаннях моди і стилю. Співачка має витончену фігуру і чудовий смак, регулярно захоплює стильними й ефектними образами.

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24-річна артистка активний користувач соцмереж. Її інстаграм налічує 533 тисяч фоловерів. У мікроблозі зірка розповідає про події особистого життя, а також ділиться з шанувальниками фотографіями.

Днями Мішель Андраде вразила своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Болівійська красуня вирішила поекспериментувати зі своїм луком, пофарбувавши пасма волосся в яскравий колір. Новий образ припав до душі відданим шанувальникам.

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