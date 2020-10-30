Памела Андерсон в ефектному міні блиснула тілом

Відома модель Памела Андерсон показала себе на радість фанатів. Вони залишилися у захваті від жінки!

На фото Памела показала себе в коротенькому платті і в босоніжках. Волосся у моделі було розпущене, а в руках зірка тримала чашку.

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Красуня позувала біля великого вікна, задираючи ніжку. "Чат з Памелою Андерсон. Прямий ефір о 2.20 вечора сьогодні", – написано під фотографією. Фанати нічого не писали і не ставили коментарі під публікацією, бо кадри були опубліковані в сторіс Інстаграму, але так і хочеться додати: "Заздрість сусідам, найкращий вигляд".

До того ж секс-символом 90-х Памела Андерсон продовжує провокувати своїх підписників гарячими знімками. У свіжій відвертій фотосесії зірка позує у ліжку лише у спідній білизні.

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