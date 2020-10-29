Розкішна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру в бікіні (фото)

Популярна модель Алессандра Амброзіо може з легкістю позмагатись зі своїми юними колегами, адже точно знає, як виглядає неймовірно у будь-якому віці!

39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників. І це не дивно, адже вона є однією з найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, яка зараз залишила компанію, але досі ділиться з фанатами майже всім, що трапляється в її житті.

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До того ж, її сторінка наповнена сонячними кадрами у купальниках, адже зараз вона має свій власний бренд, який радо рекламує на собі. І нові фото Алессандри це лише підтверджують:

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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