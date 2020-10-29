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Adidas присвятили нові кросівки малюкові Йоді

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Кросівки - фото 1
Кросівки / sepsale

Всесвітньо відомий бренд спортивного одягу і взуття Adidas вирішив порадувати фанатів "Зоряних воєн" і серіалу "Мандалорець" стильною новинкою. Компанія випустила нові кросівки в стилістиці цих кінострічок.

У 2019 прокат "підірвав" перший сезон космічного вестерну "Мандалорець", який розповідає про події із всесвітом "Зоряних воєн".

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Найбільше глядачам сподобався малюк Йода, який підкорив своїм милим зовнішнім виглядом. Шанувальники навіть запустили в Twitter флешмоб, присвячений цьому кіноперсонажу. А з нагоди випуску другого сезону Йоді і серіалу в цілому присвятили свої новинки дизайнери Adidas.

У нову колекцію увійшли 9 спортивних силуетів, серед яких оновлені моделі Superstar, NMD і Gazelle. Самому малюкові присвятили нові кросівки Superstar, розфарбувавши їх в зелений колір і прикрасивши портретом персонажа. Всі інші моделі також виконані в стилістиці "Зоряних воєн" і будуть продаватися в тематичних чорних коробках. До продажу новинки надійдуть 4 листопада за ціною від 80 до 100 доларів.

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Adidas присвятили нові кросівки малюкові Йоді - фото 432560

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Adidas присвятили нові кросівки малюкові Йоді - фото 432564

Це цікаво: Новий дизайн легендарних кросівок Adidas розкритикували у мережі: фото

Джерело: 23-59.ua
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