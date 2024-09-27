Готуємо обід: рецепт ніжки ягняти з картоплею від Лізи Глінської

Якщо ви саме шукаєте, що б приготувати на обід чи вечерю, то ми пропонуємо вам цей апетитний рецепт. Він точно сподобається усім членам родини.

Українська шеф-кухарка та кондитерка Ліза Глінська поділилась з підписниками рецептом смачної та ситної страви. Деталі приготування шукайте на її сторінці у Instagram.

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Ця страва ідеально підійде як на щодень, так і для святкового обіду.

Інгредієнти:

1 ніжка ягняти

Маринад:

80 г соус барбекю чи кетчуп барбекю

20 мл рослинної олії

сіль (1 ч.л.)

сухий часник (1 ч. л.)

суха мелена паприка (1 ч. л.)

Спосіб приготування:

1. Видаляємо з ніжки ягняти зайвий жир.

2. Для маринаду змішуємо усі інгредієнти.

3. Змащуємо маринадом ніжку ягняти.

4. Ставимо маринуватися на ніч до холодильника.

5. Викладаємо ніжку на пергамент у металеву форму. Викладаємо присолену картоплю, змащену олією.

6. Додаємо кілька стручків гострого перцю та часник.

7. Запікаємо ніжку в авторежимі.

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