Пальчики оближете: записуйте рецепт курячих ніжок BBQ

Хочете вразити друзів чи родичів апетитною м'ясною стравою? Тоді цей рецепт від шефа точно для вас.

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив приготувати апетитну страву. Курячі ніжки BBQ точно вразять кожного.

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За цим рецептом курятина легко готується вдома. Секрет успіху – смачний соус барбекю, що надає кисло-солодкого смаку, – розповідає шеф-кухар.

Інгредієнти:

• Бекон – 5 смужок;

• Сіль, перець, солодка паприка – на смак;

• Олія – 20 г;

• Соус BBQ – 150 г;

• Вершкове масло – 50 г;

• Цукор коричневий – 50 г;

• Мед – 2 ст.л;

• Соус шрірача або будь-який гострий – 15 г.

Спосіб приготування:

1. Зачистити кістку, верхню частину обмотати фольгою.



2. Замаринувати сіллю, перцем та паприкою в олії.



3. Обмотати ніжку беконом, присипати паприкою та запікати 25 хвилин при 180°.



4. Соус BBQ, вершкове масло, цукор, мед та гострий соус змішати в ковші та довести до кипіння.



5. Обмазати ніжку соусом та запікати ще 5-10 хвилин при 180°, доки соус не перестане липнути до пальців.

6. Прикрасити зеленою цибулею та подавати до столу. Смакує з рисом чи картоплею, або як закуска.

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