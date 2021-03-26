Падаючі уламки ракети SpaceX потрапили на відео

У Портленді і Сіетлі місцеві жителі спостерігали у небі яскраві вогні, що виникли від згоряння в атмосфері уламків ракети SpaceX. Ракета Falcon 9 була запущена з супутниками Starlink на початку березня і не змогла вчасно покинути орбіту.

The New York Times повідомляє, що таємничі яскраві вогні в небі були не літаками чи метеоритами, а уламками ракети SpaceX.

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Астроном з Центру астрофізики Гарвардського університету написав в Twitter, що люди бачили частини ракети SpaceX Falcon 9, яка була запущена на початку березня. За його словами, після 22 днів перебування на орбіті уламки ракети увійшли в атмосферу.

Жителі Портленда і Сіетла опублікували в соцмережах відео яскравих вогнів в небі, які вони вважали за метеорити або уламки літака.

Failed deorbit of a @SpaceX Falcon9’s second stage crossed right over our heads on our night hike. Thought it was a meteor breaking up in the atmosphere. Wild! #spacex #spacedebris #Portland pic.twitter.com/8o5L1y0cWg — OHDARK30 Productions (@OHDARK30films) March 26, 2021

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW — Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

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