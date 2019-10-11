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Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото

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Ідеальний дім в Чилі на березі озера - фото 1
Ідеальний дім в Чилі на березі озера

Архітектори створили затишний трирівневий будиночок на березі озера у Чилі, який припав би до душі всім, хто любить усамітнитись та відпочити від стрімкого ритму життя у місті. Зацініть!

Архітектурна студія hsu-rudolphy створила проєкт помешкання Slope House із площею у 244 квадратних метри, який розміщується за дві години їзди від містечка Сантьяго-де-Чилі. Будівля на березі озера має не лише чудовий краєвид на природу, а й сучасний дизайн.

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До того ж, розміщення зіграло на руку творцям, адже дім отримав три рівні: на верхньому поверсі вітальня, кухня, їдальня та тераса, на середньому вже спальні з ванними кімнатами, а от нижній ярус відкриває другу терасу та вихід до озера.

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360745

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360746

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360747

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360748

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360749

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360750

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360751

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360752

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360753

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360754

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360755

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360756

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360757

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360758

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360759

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360760

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360761

Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото - фото 360762

Автор всіх фото: Ian Hsü, Gabriel Rudolphy

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Джерело: coolhouses.ru
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