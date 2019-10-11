Як виглядає ідеальний дім біля озера в Чилі: фото

Архітектори створили затишний трирівневий будиночок на березі озера у Чилі, який припав би до душі всім, хто любить усамітнитись та відпочити від стрімкого ритму життя у місті. Зацініть!

Архітектурна студія hsu-rudolphy створила проєкт помешкання Slope House із площею у 244 квадратних метри, який розміщується за дві години їзди від містечка Сантьяго-де-Чилі. Будівля на березі озера має не лише чудовий краєвид на природу, а й сучасний дизайн.

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До того ж, розміщення зіграло на руку творцям, адже дім отримав три рівні: на верхньому поверсі вітальня, кухня, їдальня та тераса, на середньому вже спальні з ванними кімнатами, а от нижній ярус відкриває другу терасу та вихід до озера.

Автор всіх фото: Ian Hsü, Gabriel Rudolphy

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