Так виглядає найчистіше озеро на планеті

Найчистіше озеро у світі називається абсолютно просто – Блакитне озеро. Воно розташоване в улоговині між горами Південних Альп в Новій Зеландії на території національного парку Озера Нельсона.

Цікаве Блакитне озеро не тільки своїм абсолютно чарівним кольором води, а тим, що вода в ньому настільки прозора і безбарвна, що дно озера можна побачити навіть на 80-метровій глибині!

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З висоти озеро цілком виправдовує свою назву: зі схилів гір воно виглядає яскраво-блакитним, місцями майже ультрамариновим. Вода в це озеро потрапляє з сусіднього озера Констанса. До того, як вчені досліджували Блакитне озеро, пальму першості за чистотою води тримало джерело Te Waikoropupu в бухті Голден-Бей, там, де колись сталося найперше зіткнення місцевих жителів маорі і прибулими на своїх судах європейцями. Вода в цій бухті проглядається на 63 метри в глибину, і довгий час вважалося, що іншого такого чистого місця на землі просто немає. Однак виявилося, що головний суперник розташований буквально в декількох десятках кілометрів на стороні.

Озеро – на території Національного парку, що означає, що тут поруч немає поселень і автомобільних доріг, а люди можуть зупинятися біля нього тільки в наметах, добираючись пішки. Нова Зеландія дуже дбайливо ставиться до своєї природи, і тому намагається зберегти свої природні багатства у максимально первозданному вигляді.

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