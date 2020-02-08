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Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього тижня почнемо з гарячої Лесі Нікітюк, котра не втомлюється хизуватися своєю відмінною фізичною формою. Шалено популярна українська телеведуча, здається, має запас провокативних світлин на кілька років наперед. Цього ж тижня насолоджуємось її світлиною в купальнику, яка неабияк розбурхала користувачів мережі: "Ось така має бути модель", "Вай-вай, аж зарухалось щось", "Вам варто у такому вигляді вести шоу", "Бомба-граната", "Які стегна... сідай, я тебе покатаю", "Ну богиня, просто богиня", "Леся-пантера", "Дуже красива, просто богиня кохання".
Настя Каменських нарешті оновила свій iPhone. Понад місяць тому ми розповідали, як під одним із її постів у мережі, співачку захейтили за те, що вона досі носиться зі стареньким iPhone XS Max. Щоправда, не такий він уже й старенький, але коментаторам краще видно. Та й пост не зовсім про це. Поп-зірка не лише оголяється на камеру, а й ділиться світлинами зі спортзалу. Маємо надію, що вона туди не лише задля селфі ходить. До слова, у пості Настя запитує, як починається день у її фанатів. Сама ж вона "починала день зі спорту". Відповіді підписників приголомшують: "А я з сексу почав", "Помираю на підлозі, качаючи прес", "З роботи. Як учора. Як і завтра", "Ліпила бабу зі снігу", "З думок про нього", "А я ще не починала". Не минулося й без критики обнови: "iPhone 11 між ніг фон не розмив... навіщо платити більше?"
Тіна Кароль у халаті на голе тіло теж не стомлюється вабити своїх підписників. І хоч зйомка рекламна, прихильники поп-діви зауважили, що хотіли б теж так бадьоро та свіжо виглядати з самого ранку: "Щоб ми всі, виходячи з душу, так красиво виглядали відразу", "Така ніжна і домашня", "Класна! Дива левиця", "Дуже сексуальна", "Ні, природа не могла створити таку красу. Це космос", "В халатику класно, але без нього було б краще. Амазонка", "Вона така сексі"
Чарівна Надя Дорофєєва теж не стомлюється спокушати всіх світлинами, якими вона ділиться у мережі. Насолоджуйтесь та не забувайте читати порцію коментарів, які їй залишили: "Яка красива. Ну просто ТОП!", "Називається "я ненавиджу рожевий" (підписники знають краще), "Моя богиня", "Вбирання приголомшливе, як і ти", "Просто нема слів", "Ой-ой-ой, на вулиці зима, а ти роздягнена вийшла... застудишся... хоча б шапку надягнула, чи що".
Телеведуча Олена Філонова вирішила, що одним пілоном вона не обійдеться. Цього тижня білявка вразила своїх підписників (і не тільки) дивним фото з ведмедиком. Коментатори не забарилися: "Мужика треба обіймати таким ногами, а не ведмедика. Олено, ну смішно, доросла, а туди ж", "36 років, а виглядає як зараз дівчинки в 16...", "А я все чекаю нові відео, де ви танцюєте на пілоні", "Блін, я спочатку подумала, що у тебе в руках не бантик, а пістолет. А це вже криміналом пахне", "Хочу замість ведмедика бути з тобою".
"Преса не оцінить", – саме так написала Слава Камінська під постом з ортопедом Валентином Рогозинським. Разом із ним співачка ніжиться у джакузі, що й викликало шалену кількість запитань у прихильників зірки: "Знову лікар? Ну що ж таке?", "Хоч лікарі, хоч бізнесмени... аби не дурні", "Хороший парубок. Скільки просять?", – спитала Леся Нікітюк. "І тут переходи на сторінку лікаря злетіли до небес", "Скоро лікар клініку відкриє. У мене такі передчуття", "Хорошенький... новий лікар Айболит", "Зараз почнуть приписувати роман і говорити, що Славі тільки лікарі і світять", "Слава з НеАнгелів поміняла одного лікаря, на іншого. На всіх заголовках преси".
Наостанок залишимо вам тут спокусливу MARUV, котра розбурхала користувачів мережі серією світлин, на яких вона позує у червоній сукні. Такою Аню ви ще не бачили. Щоправда, далеко не всім припали до душі ці фото: "Вибачте, але ви схожа на проститутку", "Невже комусь подобається синє волосся?", "Ти чого куриш? Гидко аж", "Спортом би зайнятися".
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