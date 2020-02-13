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Леся Нікітюк випустила першу пісню Ями: слухай саундтрек Le Маршрутка
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Популярна ведуча Леся Нікітюк дебютувала у ролі співачки та презентувала свій перший трек "Ями", який є основною темою її проєкту "Le Маршрутка". Слухайте новинку та вчіть текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Одна із найяскравіших ведучих Україні Леся Нікітюк потішила прихильників дебютним хітом під назвою "Ями". Ця пісня стала саундтреком шоу "Le Маршрутка", у якому білявка з чудовим почуттям гумору мандрує Україною, показуючи її найцікавіші куточки.
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Відзначимо, що романтично-реалістичний трек "Ями" створено спільно з Русланом Квінтом та співачкою Tayanna (справжнє ім'я Тетяна Решетняк), які написала слова та музику.
Слухати онлайн пісню Леся Нікітюк – Ями:
Текст пісні "Ями"
Ти хочеш знати, де я
Куди дорога несе
Згадаєш знов про любов
Та це тебе не спасе
Я мчу туди, де в полі вітер є
Нехай тобі привіти шле.
Ти запізнився на день, я помилилась на мить
Тепер мене, як тебе
Щось так у грудях болить
Але мене рятує шум доріг
Мою любов ти не зберіг.
Приспів:
Ями на дорогах, ями
І розведені мости
Де тепер тебе знайти
Де тепер тебе знайти
Ми з тобою наші ями
Залатаємо словами
Буде так, як хочеш ти
Як хочеш ти...
Між нами сила міста
А в мене думка одна
Хочу почути тебе
Та інтернету нема
Якби мене ти взяв на абордаж
Та знову цей шиномонтаж.
Приспів.
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