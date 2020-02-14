Настя Каменських – Lollipop: дивіться новий пристрасний кліп, який надихає кохати

Сексуальна українська співачка Настя Каменських (NK) порадувала шанувальників новим спокусливим кліпом на пісню "Lollipop" у День Валентина. Слухай черговий іспаномовний хіт, який присвячений усім закоханим, та насолоджуйся відео на Радіо МАКСИМУМ!

Так, Настя Каменських представила нову відеороботу. У кліпі на пісню "Lollipop" артистка знялася разом з іспанським співаком Хуаном Маганом, який визнаний у всьому світі за його вагому роль у розвитку жанру "Electro Latino".

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"Кліп, ми випустили у День святого Валентина, і надихаємо кожного любити. Де б ви не були. Це історія закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть. Мені шалено подобається створювати музику без кордонів, показувати на своєму прикладі, що всі межі тільки у нас в голові. І я дуже рада, що Juan Magan розділяє також цю ідею. У нас вийшла крута колаборація. "Lollipop" – це про пристрасть і палку любов, присвячується всім закоханим", – написала Настя.

У ролику Каменських з'являється в спокусливих образах, які вигідно підкреслюють її шикарну фігуру: яскравому комбінезоні, шкіряних коротеньких сукнях, а також в ефектному вбранні з пір'ям. Ти точно оціниш!

Настя Каменських (NK) – Lollipop: дивіться онлайн новий гарячий кліп:

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