Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка

Перший дзвоник – особливе свято в тому числі й для зірок українського шоу-бізу. Музиканти, шоумени та актори діляться фотографіями зі своїми дітьми-школярами, а дехто згадує власне дитинство. Дивіться першовересневу добірку!

Через карантинні обмеження не у всіх школах відбулась урочиста лінійка з нагоди Першого дзвоника, проте це не заважає робити фото на 1 вересня, адже уроки в усіх регіонах, окрім "червоної зони", стартують уже від нині.

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Дивіться у нашому фоторепортажі, як українські знаменитості відправляють своїх дітей до школи. Деякі зірки також згадують власні Перші дзвоники, публікуючи архівні світлини.

Олександр Пономарьов із сином Сашком

"Перший раз у перший клас і перший раз у восьмий клас! Найбільше за все Джуніор любить їсти хліб, може, у ньому секрет шаленого росту?"

TAYANNA відправляє сина до школи

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Ведучий Григорій Решетник відправив сина в перший клас

"Синочку, бажаємо тобі захопливих шкільних пригод. Завжди віримо в тебе та дуже любимо! Ти – крутий", – гордо написав ведучий.

Володимир Остапчук також тато першокласниці

"Дівчинка моя! Я шалено тобою пишаюся і бажаю, щоб школа стала для тебе рідною і бажаною, щоб ти зберегла допитливість, розвивала таланти і була такою ж лагідною і променистою, як сьогодні", – побажав доньці шоумен.

Лідія Таран описала своє 1 вересня

"Маска є? – 3 штуки! Антисептик взяла? – 2 пляшечки. – Тоді бігом на чорний хід! Ой не таким я уявляла собі 1 вересня. Ці першачки в масках, серце крається, ці довгоногі олені – типу моєї – які так скакали на радощах, що фізично прийшли до своєї школи і можна не віртуально обійнятися і зустрітись! Школа тепер не лише про освіту, школа про саме життя", – наголосила ведуча.

А от діти Анатолія Анатоліча не пішли до школи

9-річна Аліса та 7-річна Лоліта, на відміну від своїх однолітків, у День знань вперше залишилися вдома: через випадок зараження COVID-19 у їхній школі навчальний процес відклали на тиждень.

Впізнайте маленького Ivan NAVI на фото

А ось підказка:

Гайтана теж ділиться архівним фото

"Я любила цей день, адже поспішала зустрітися з друзями і поділитися історіями, які трапилися зі мною на канікулах. Ну і, звичайно ж, мені не терпілося пройтися в новому взутті і шкільній формі, яку ретельно готувала для мене моя мама".

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"Для мене 1 вересня – день, який точно назавжди є і буде знаковим у моєму житті. Саме спогад про школу, першу парту, залицяння до дівчат і день шлюбу – те, що неможливо забути!" – поділився шоумен.

Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк пригадав, як відправляв дочку в перший клас

"Бажаю всім школярам натхнення та прагнень до знань! Адже знання – це сила. А батькам школярів – терпіння, терпіння і ще раз терпіння! Особливо батькам першачків. Дуже добре пам'ятаю той день, коли вперше повели доньку у школу – одночасно хвилюючі та радісні емоції", – поділився Віктор Бронюк.

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