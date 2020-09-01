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Джаред Лето показав, як виглядав у початковій школі

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Джаред Лето - фото 1
Джаред Лето / instagram

Популярний музикант та актор Джаред Лето поділився з шанувальниками архівним фото зі школи. Лідер гурту Thirty seconds to Mars таким чином своїм дитячим знімком підтримав школярів перед 1 вересня.

Так, На сторінці Джареда Лето в Instagram з'явився кадр, на якому артист відображений в початковій школі. На фото майбутня зірка позує уже з досить довгим волоссям і променистою усмішкою.

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"Успіхів всім, хто повертається в школу. Я пам'ятаю це так, ніби це було вчора", – підписав фотографію Джаред.

Лето також попросив своїх підписників поділитися з ним шкільними фото під хештегом "#backtoschoolchallenge". Своєю ж чергою, шанувальники відзначили, що музикант виглядав дуже милою дитиною, а хтось написав, що співак абсолютно не змінився з роками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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