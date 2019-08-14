Маленькі жінки: трейлер нового фільму з Еммою Вотсон

У мережі з'явився перший трейлер до фільму Маленькі жінки (Little Women), де головні ролі виконали Сірша Ронан та Емма Вотсон. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Sony Pictures Entertainment презентувала перше офіційне промо до нової однойменної екранізації книги Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки" (Little Women). Прем'єра стрічки запланована вже на 25 грудня.

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Сюжет нового фільму від Грети Гервіг (Леді-Птаха) розповідає про легке життя чотирьох сестер з небагатої родини, які чекають на повернення батька з війни та змушені самі про себе піклуватись. У кожної дівчини є своє захоплення і далеко не кожна мріє лише вийти заміж.

Головні ролі виконали Емма Вотсон, Сірша Ронан, Елайза Сканлен, Флоренс П'ю, Меріл Стріп, Лора Дерн, Тімоті Шаламе та інші.

Маленькі жінки 2019: дивитись трейлер фільму онлайн:

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