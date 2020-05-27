Останній дзвоник 2020 онлайн: коли і як пройде лінійка в школах

Цьогоріч, за умов карантину, школярі вчилися дистанційно протягом другого семестру. Тепер прийшов час Останнього дзвоника, тож читайте далі та дізнайтеся, коли саме і за яких умов відбудеться урочиста лінійка в школах.

За усталеною традицією МОН рекомендує відзначати завершення навчального року в останню п'ятницю травня. Цьогоріч ця дата припадає на 29 травня. Загалом у Міністерстві дають лише рекомендації, проте адміністрація кожної школи може обирати формат та вирішувати самостійно, коли провести свято Останнього дзвоника.

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Через карантин, який спричинила пандемія коронавірусу, урочисту лінійку у школах відзначатимуть онлайн. Такий дистанційний формат передбачає, що учні, вчителі, батьки заздалегідь підготують відеозвернення, вірші, пісні тощо. Все відбудеться через онлайн-платформи з можливістю відеозв'язку.

Для одинадцятикласників цей рік пройде без святкувань – МОН не рекомендує проводити випускні. Випускники зможуть зібратися відсвяткувати вже опісля скасування карантину. Атестати про завершення школи учні 11 класів отримають пізніше – у серпні.

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