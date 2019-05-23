Найкращі привітання з Останнім дзвоником 2019 для випускників

Останній дзвоник в школах пролунає для учнів 9-го та 11-го класів уже 24 травня. Зібрали для вас красиві вітання зі святом українською мовою для всіх випускників, які прощаються зі своїм дитинством. Ваші слова точно підбадьорять їх, тож обирайте найкращі побажання у віршах чи прозі!

Привітати школярів з Останнім дзвоником, передусім, поспішають найрідніші люди – тож ми підготували красиві поздоровлення для випускників від батьків, а також – зворушливі побажання для вчителів, зокрема – першої вчительки та класного керівника, які заслуговують на особливу подяку.

***

З шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки і сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!

***

Дитино кохана, сьогодні в життя

Ти йдеш зі шкільного порога,

Чекає тебе нелегка і складна

Життєва негладка дорога.

Вклонися доземно своїм вчителям,

Hе буде таких більш у тебе,

Бажаєм лиш добрих стрічати людей,

І чистого, ясного неба.

***

Як дуже швидко виросли ви, діти,

Дорослі стали й самостійні всі.

То ж хочеться сміятися й радіти —

Сьогодні ви у весняній красі.

Бо юність ваша — це пора цвітіння,

Як і весна, що цвітом виграє.

У вас тепер високі є стремління,

Сміливість, мрія і натхнення є.

То ж перед вами стеляться дороги,

Лиш крок один і будете іти

Упевнено й завжди до перемоги,

До мрії і до власної мети.

Ідіть сміливо! Хай усе вдається,

Хай сонце усміхається в путі.

А серденько ніколи не здається

Й душа хай не збідніє у житті,

А лиш любов’ю виповниться щиро,

В ній стане більше сонця і тепла.

Бажаю вам здоров’я, щастя, миру

І доля щоб прихильною була.

***

Ви дорослі, красиві, натхненні,

Кращі з кращих на цілій землі.

Не тримайте синицю у жмені,

Хай вас кличуть удаль журавлі.

Ви до мрій своїх линьте крилато,

Не спиняйтеся, щоб не було...

Хай удачі в вас буде багато

І людське зігріває тепло.

А життя – це робота і диво.

В нім печалі і радощі є.

Йдіть упевнено, вперто, сміливо,

Вибирайте найкраще, своє!

Але, щоб усміхнулося небо

І удача жадана прийшла,

Самостійно трудитися треба,

Наполегливо, в поті чола.

Бо життя – це серйозно, не жарти,

Що посієте – те й зберете.

Манни з неба чекати не варто,

Ви завжди пам'ятайте про це.

***

Ну, от і все, скінчилися уроки,

Шкільні дзвінки пішли у небуття.

Ви робите свої найперші кроки

У самостійне і складне життя.

Воно складне, та тим не менш цікаве,

Бо мрія кличе і надія є.

Когось у нім ждуть успіхи і слава,

Когось лиш будні — кожному своє.

Буває, що й спіткнутись доведеться,

Побути на коні і під конем.

Та сильний знов на ноги підведеться

Й не житиме всього одним лиш днем.

А буде йти, карабкатись, творити,

Щоб відчувати всі вітри в лице.

Тож тільки так і треба в світі жити

І нагороду матимеш за це.

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум'я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім'я.

Розгорни соколині крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш ти серед всіх.

Пам'ятай і молися до Бога,

Душу хай не оскверняє гріх.

Не забуть своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама,

є вчитель,

є школа,

Котрі вивели тебе у світ.

Відео для привітання:

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Прониклись сумом стіни і обличчя,

Дитинство вже позаду, не вернеш!...

Дорослий світ вас, діточки, покличе

Багатогранний у стежках своїх безмеж!...

І котиться у світ клубком стежина,

По пагорбах із назвою роки,

Лише пишатиметься вами Батьківщина,

І порадіють успіхам батьки!...

Ви наше все! Молитва підсвідома

Нехай Господь за руку поведе

В життя, а ми чекатимем Вас вдома,

Де, завжди, кожен з вас розраду віднайде!

***

Свято радісне прийшло

Школярі з сльозами,

Промайнуло 9 (11) літ

Життя разом з вами.

Скільки було… не злічити

Різного за ці роки:

І читання, і пісні,

І шкільні уроки…

Друзів тут собі знайшли

І знання здобули,

Пам'ятайте вчителів,

Які з вами були!

Світ попереду відкритий

Вибирай дорогу!

І звичайно не забудь

Рідну школу!

***

Прикольний вірш

Випускники, для вас дзвенить дзвінок прощальний,

І цей день зовсім не сумний,

Навпаки, йому все так шалено раді,

Прощання з вами для вчителів – нагорода!

Вони готові всім вам посміхнутися,

Щоб тільки ви не надумали повернутися.

Бажаємо, щоб ви у Вузи поступили,

А до нас лише просто в гості заходили.

***

Від першої вчительки

Прийшли ви ще маленькими до школи,

А вже – чарівні юнки й юнаки!

Хоч, мабуть, не забудете ніколи

Проведені за партами роки!

Було всього: досягнень і мороки,

Колись сумне вже викликає сміх…

Життя готує вам складні уроки,

Та вірю, що засвоїте ви їх.

Що на віку чекає? Слава? Гроші?

Визнання десь чи в рідному краю?

Бажаю щастя вам, мої хороші!

Не забувайте вчительку свою!

Сьогодні ви святкові, особливі,

Заквітчані, немов весняний сад!

Вам час в дорогу! Що ж, ідіть щасливі!

Й хоч інколи вертайтеся назад!

***

Від класного керівника (у прозі)

Дорогі мої випускники, передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого життя – дорослого життя. Ще вчора вас називали "діти – наше майбутнє". А від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Головне – будьте чесними і добрими людьми.

Бажаю вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми. Щастя вам і удачі! У добру путь!

***

Від директора школи (проза)

Шановні учні, дорогі випускники! Вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчального року. Для багатьох учнів – це успішне подолання чергового рубежу в шкільному житті, перехід до наступного класу, а наших випускників сьогодні - особливо радісний і пам’ятний день, адже вони прощаються зі школою й вирушають у самостійне доросле життя.

Щиро бажаю вам, шановні випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів. Щиро бажаю вам, шановні випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів!

Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків, допоможуть вам досягти омріяних вершин у вашій майбутній діяльності! Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії! Щасти вам у всьому! У добру путь!

***

Що заплановано було – усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили і любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

Тож дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі, директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато:

Спасибі вам, за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

***

Класним керівникам

У нас є класний керівник,

Який для нас такий, як мама.

До нас, таких як є, він звик,

І любить нас усіх так само.

Усі роки веде в життя,

Вчить поважати і дружити.

І проводжає в майбуття,

Щоб жити в світі і творити.

То ж вдячні за науку ми,

І скажемо, йдучи зі школи:

Ми будем справжніми людьми

Й не підведемо вас ніколи!

Спасибі, любі вчителі,

Уклін доземний рідній школі.

Ви всі — найкращі на землі!

За це ми дуже вдячні долі!

***

Зі школою прийшла пора прощання

І щемно стало на душі у нас.

Тут на лінійці вже стоїть востаннє

Наш неповторний, рідний, дружний клас.

Ми летимо в майбутнє незнайоме,

Прощай назавжди вже, шкільна сім'я!

Чекає нас нове і невідоме

І жде нас доля — кожного своя.

І буде легко й важко нам летіти,

Але назад немає вороття.

Усі ми виросли, віднині ми не діти.

Змужнілі й сильні ідемо в життя.

***

Звідсіль, від шкільного порога

Відправимось ми у політ.

Нас виведе світла дорога

В широкий і радісний світ.

Натхненно ми будем летіти

До мрій заповітних в житті.

І школа нам буде світити,

Мов зірка ясна на путі.

Бо ми не забудем ніколи

Уроки тепла й доброти.

У нас — все найкраще від школи.

То ж завжди нам сонцем світи!

Спасибі за мудрі уроки,

Прости за непослухи нас.

В життя ми вже робимо кроки

І нам відправлятися час.

***

От скінчились уроки, скінчилось навчання,

Розставання надходить нам час.

І звучать найщиріші і милі вітання

Й побажання найкращі для нас.

На лінійку зібралась уся наша школа

Й пролунає останній дзвінок.

І проляжуть дороги аж за виднокола,

В серці лишиться кожен урок.

Стільки років ми стежку до школи топтали

І по снігу й по щедрій росі.

В рідній школі росли і знання здобували

І дружити навчилися всі.

А тепер, ніби птахи, гніздо покидаєм,

Щоб пізнати життя й дивосвіт.

Прощавай, рідна школо, ми вже відлітаєм –

Нам бентежних сімнадцять літ!

Тут лишаєм дитинство і спогади чисті.

І йдемо в невідомі світи.

Рідна школо! По доброму й урочисто

Рідним вогником з вікон світи!

Ми виходимо звідси вершини долати

Та робити нові відкриття.

Рідна школо! Ми будем тебе пам'ятати

Кожен день, кожен раз – все життя!

Привітання з останнім дзвоником у картинках

Фото для поздоровлення зі святом

Вітання випускникам

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