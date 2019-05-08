Пісні на Останній дзвоник про школу і вчителів українською мовою

Останній дзвоник у школах пролунає для учнів 9-го та 11-го класів уже 24 травня. У цей день школярі попрощаються із дитинством, а передати зворушливість моменту зможуть саме українські пісні.

У 2019 році Останній дзвоник для випускників традиційно пролунає в останню п'ятницю весни, яка припадає на 25 травня. Цього дня всі школи в Україні святкуватимуть урочисту подію – з віршами та піснями. До вашої уваги найкращі пісні про Останній дзвоник на українській мові, які має знати кожен чотири-, дев'яти- та одинадцятикласник!

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Найкращі пісні на Останній дзвоник

Нумо вчити тексти пісень разом, які нагадають і вам про шкільні роки.

Шкільна стежина: слова пісні

Через луг, де росте материнка,

Там, де трави рясні, запашні,

В'ється з школи знайома стежинка,

Кожен день я крокую по ній.

В'ється з школи знайома стежинка,

Кожен день я крокую по ній.

Приспів:

Стежинко, перша ти моя,

Лети від школи до порога,

Пройди всі гори і моря

І влийся в сонячну дорогу.

Стежинко, стежинко,

Стежинко ти моя шкільна,

Стежинко, стежинко,

Стежинко ти моя шкільна.

Друже мій і по класу й по парті,

Не одну зустрічать нам весну.

Цілий світ перед нами на карті,

Ми відкриєм свою цілину.

Цілий світ перед нами на карті,

Ми відкриєм свою цілину.

Приспів.

Як настане прощальна година,

Ми залишимо сонячний клас,

І по цій незабутній стежині

Піде наше дитинство від нас.

Приспів.

Пісня про Вчительку

Текст пісні

Сонечко встає і шумить трава.

Бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати, де тебе знайти?

На столі лежать зошити малі,

Дітвора щебече золота, золота.

І летять – летять в небі журавлі,

Дзвоник ніби кличе в молоді літа.

Скільки підросло й полетіло нас

На шляхи землі в ясну блакить, у блакить.

А для тебе знов та доріжка в клас,

Під вікном у школі явір той знов шумить.

Двох синів твоїх узяли фронти,

Воювали, не лічили ран, тяжких ран.

В партизанську ніч посивіла ти,

Як в морози сиві непожатий лан.

Знов щебече юнь і шумить трава,

Пізнаю тебе я при вогні в наші дні.

Вчителько моя, зоре світова,

На Вкраїні милій, в рідній стороні.

*Останні два рядки кожного куплета повторюються двічі

Пісня про Вчительку – слухати онлайн пісню і дивитися відео:

Сучасні пісні на останній дзвоник (11 і 9 клас)

Звісно, що найбільш трепетним свято останнього дзвоника буде саме для випускників, адже вони прощаються із дитинством та дякують учителям за шкільні роки.

Прощавай, рідна школо

Пролунав дзвінок останній,

Соловейком віддзвенів,

Ми йдемо в дорогу дальню

На очах учителів,

На душі бринить тривога,

Занімів порожній клас,

То дитинство босоноге

Проводжає тихо нас...

Приспів:

Прощавай, рідна школо,

Тільки знай, сумуватиму я,

Пам'ятай ті слова золоті:

Ти для нас – найдорожча в житті!

Упадуть на землю роси,

Зійде сонце на поріг,

Дітвора дзвінкоголоса

Тихо стане на поріг

І здійсняться сни пророчі

На стежині будніх днів

І теплом засяють очі

Наших рідних вчителів.

Приспів.

Слухайте пісню "Прощавай, рідна школо":

Зачекай, моє дитинство

Дитинство наше радісним було

Та раптом відзвеніло й відцвіло,

Злетіло тихо в сині небеса

І, мабуть, не повернеться назад.

Приспів:

Зачекай, моє дитинство! Зачекай!

Не спіши летіти у далекий край!

Наче птаха, білі крилоньки згорни,

Щоб по довше ми лишалися дітьми!

А я кричу дитинству: "Зупинись!"

А я його благаю: "Повернись!"

Воно сміється лагідно мені:

Я повернусь до тебе уві сні...

Приспів.

Все далі в небі зірка осяйна,

Мені завжди світитиме вона,

Від лиха берегтиме у житті,

Освятить всі дороги і путі.

Приспів (2).

Слухайте пісню "Зачекай, моє дитинство":

Вчителі

Школа, рідна школа,

Знов заходжу в клас,

Тут нам все знайоме,

Тут чекають нас.

Приспів:

Вчителі, вчителі,

В школі все життя минає

Вчителі – журавлі

На високім небокраї,

Вчителі, вчителі,

Наші вчителі!.. (весь куплет – 2)

Шли ми крок за кроком

З Вами по землі,

Плакали й сміялись

Наші вчителі.

Приспів.

Пісня про вчителів на останній двінок:

Прощавай, школо

Сяду за останню парту,

Сад шумить біля вікна...

І вже згадувать не варто

Що за вікнами весна.

Ви запам'ятайте всіх нас

Тільки юними.

Ми йдемо по шляху

Сонячними струнами!

Приспів:

Прощавай, рідна школо,

Скільки доріг навколо,

Але я не забуду тебе!

Перший поклик кохання,

Несміливе зітхання

Знову в серці моїм оживе.

Знову чую щось малеча

Тихо-тихо так лепече,

Хтось знову кумедний дуже

Стоїть в класі у кутку,

Знову цей букварик бачу –

Все, як наяву.

Пригадаю і заплачу,

Першу вчительку свою...

Приспів.

Композиція для випускників про школу:

Випускники

Останній раз, останній раз

Іду я на урок,

Останній раз заходжу в клас

І продзвенить дзвінок.

І плакать хочеться чомусь,

Та тільки не з руки,

Бо ми уже не дітлахи,

Ми всі - випускники. (2)

Останній раз, останній раз

Щоденник на столі,

І сумно дивляться на нас

Сьогодні вчителі.

І плакать хочеться чомусь,

Та тільки не з руки,

Бо ми уже не дітлахи,

Ми всі – випускники. (4)

Вчителю

Мій добрий вчителю,

Душа Твоя криниця,

Скажи мені, чому

Тобі вночі не спиться?

І посивіли скроні

Й сумні Твої вуста,

І відлітають вдаль

Твої літа!..

Приспів:

Спасибі, вчителю,

Мій давній оберіг,

За те, що я

Вертаюсь на поріг,

За те, що Ти навчив

З добром на світі жить

І за дитинства

Неповторну мить!

Пробач, учителю,

Соколе сизокрилий,

За те, що часом ми

Тебе не розуміли,

За те, що білі скроні

Й сумні Твої вуста

І відлетіли вдаль

Твої літа!..

Приспів.

Мій вчителю, вклоняюся Тобі

За Твої добрі очі,

За Твоє велике серце,

За те все добро,

Що Ти посіяв в наших душах!

Приспів.

Пісні на останній дзвоник для 1 і 4 класу

Першокласники та четвертокласники попрощаються із школою тільки на літо, але і для перших, і для других це свято особливе. Хтось матиме перші канікули, а хтось – перейде в старші класи.

Останній дзвоник

Дзвоник золотий усіх скликає,

На літо заснув порожній клас,

Дзвоник золотий іще не знає,

Що йому дзвеніть останній раз!

Приспів:

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Останній дзвоник кличе.

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Веселі всі обличчя.

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Нам сонечко засяє.

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Канікули чекають!

Дзінь-дзілінь-дзілінь-дзілінь!

Канікули чекають!

Хмари голубі у небі тануть,

Зоряні дощі в долоні б’ють,

Вже випускники дорослі стали,

На урок останній раз ідуть.

Приспів.

Школо, не сумуй, я повернуся,

Крапельку за літо підросту,

На порозі щиро посміхнуся

І до класу радісно зайду!

Приспів.

Співайте пісню "Останній дзвоник" від Наталії Май:

Травневий дзвоник

День травневий сяє, дзвоник калатає,

На подвір'я школи кличе школярів.

Вже вбрання святкове школа одягає,

Бо сьогодні свято – день випускників.

Приспів:

В школі останній дзвоник вже лунає,

Школо, за все ми дякуєм тобі.

Школа дитинство наше проводжає,

Школо, прийми уклін наш до землі.

Ніби вчора мами в школу проводжали,

Вересневі квіти у руках цвіли.

Перший раз у класі ми за парти сіли,

Вперше нас зустріли наші вчителі.

Приспів.

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