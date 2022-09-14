"Терпіти не можу це": король Чарльз III роздратувався через ручку – відео

Син Єлизавети II король Чарльз III лише посів цей титул, тож перші дні його правління охоплені особливою увагою. Але монарх вже вдруге встиг потрапити у незручну ситуацію з чорнильними ручками та не приховав своє роздратування.

73-річний Чарльз ІІІ тільки починає свій шлях на посту короля Великої Британії, але вже встиг кілька разів викликати обговорення у соцмережах. Не винятком став і його візит до Замку Гіллсборо, який є офіційною резиденцією уряду в Північній Ірландії. Під час запису у гостьовій книзі у Чарльза знову виникли труднощі з чорнильною ручкою, а відео з роздратованим монархом розлетілось в мережі.

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На записі можна побачити, як спершу король, який нещодавно втратив матір, сплутав дату, а тоді виявив, що ручка протікає. Тож руки Чарльза та його дружини Камілли забруднились чорнилом.

О Боже, ненавиджу це. Не можу терпіти цю криваву штуку...кожного смердючого разу, – зауважив король, виходячи з зали.

Як пожартували з цього приводу журналісти CBS News, церемонія підписання прояснила одну річ - навіть члени королівської сім'ї не можуть уникнути розчарування через невідповідну ручку.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

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