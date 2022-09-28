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Королівський фотограф показав своє улюблене фото Чарльза III
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Кріс Джексон, який знімає усі події британської королівської родини, привітав нового короля Чарльза III. А ще фотограф поділився домашнім знімком монарха.
Так, королівський фотограф Кріс Джексон на своїй сторінці в Instagram опублікував рідкісне фото короля Великої Британії. На ньому Чарльз III невимушено позує в кріслі біля каміна в тому момент, коли залишився в одній туфлі.
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Одна з моїх улюблених фотографій нашого нового короля – він знімає взуття після прогулянки територією будинку Дамфріс у Шотландії, – підписав знімок Джексон.
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