Особлива краса Праги з висоти: яскраві кадри

Талановитий фотограф показує казкові знімки Праги з незвичайних ракурсів, які надихають на мандри.

Знайомтесь, Алан Брутенич (Alan Brutenic) – тревел-фотограф, який живе на два міста: Прагу та Лондон. Тому не дивно, що у його портфоліо чимало захопливих кадрів столиці Чехії з висоти пташиного польоту. До того ж, хлопець ділиться знімками на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 80 тисяч підписників. Зацініть!

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Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

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