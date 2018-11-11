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Особлива краса Праги з висоти: яскраві кадри

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Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 1
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

Талановитий фотограф показує казкові знімки Праги з незвичайних ракурсів, які надихають на мандри.

Знайомтесь, Алан Брутенич (Alan Brutenic) – тревел-фотограф, який живе на два міста: Прагу та Лондон. Тому не дивно, що у його портфоліо чимало захопливих кадрів столиці Чехії з висоти пташиного польоту. До того ж, хлопець ділиться знімками на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 80 тисяч підписників. Зацініть!

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Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288010
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288009
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288008
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288007
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288006
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288005
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288004
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288003
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288002
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/
Ефектні пейзажі столиці Чехії - фото 288001
Ефектні пейзажі столиці Чехії / instagram.com/alanisko/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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