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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем

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Цей татусь подорожує зі своєю донечкою - фото 1
Цей татусь подорожує зі своєю донечкою / dailymail

На початку цього року Александр Рід втратив роботу. Але перш ніж шукати нову, вирішив разом зі своєю трирічною донечкою досліджувати Норвегію.

Александру Ріду 33 роки, він колишній військовий. У березні цього року його звільнили, і чоловік вирішив зробити паузу в кар'єрі. Зібравши рюкзак, взяв трирічну дочку Міну та відправився в подорож.

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За останні п'ять місяців вони пройшли по снігу, льоду та горах майже всю південну Норвегію, подолавши шлях у 500 км. Алекс взяв з собою намет, альпіністське спорядження, паливо і їжу, а Міна – підгузки, улюблену ляльку і набір маленької принцеси. Весь багаж важив близько 40 кг.

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287781

Попри те, що дитині лише три роки, вона мужньо витримала всі випробування справжнього мандрівника, і навіть підкорила з татом одну з найвищих гір Норвегії – Снохетта (2286 м).

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287773

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди ходив в гори, мама брала мене в подорож, коли я був ще зовсім маленьким, – говорить Рід. – Тому немає нічого дивного в тому, що походи стали моїм найбільшим захопленням і частиною життя моєї сім'ї. Перша вилазка Міни на природу сталася, коли їй було всього п'ять тижнів – ми з її мамою ходили на полювання в гори. Відтоді ми з Міною побували вже в декількох походах, деякі з яких тривали місяцями".

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287774

"Гори – частина мого життя, – зізнається норвежець. – Тому, коли Міна народилася, вона автоматично стала частиною цього світу".

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287775

Александр каже, що дочка дуже любить бувати на відкритому повітрі, і що в горах вона особливо грайлива і щаслива. І вже багато чому навчилася.

"Коли Міна стрибає по валунах, то вивчає їх поверхню, оскільки знає, що якщо вони будуть вологими вона може впасти. А іноді вона навіть показує на схил гори і каже: "Тато, туди не потрібно йти, тому що може зійти лавина".

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287776

Кохана Александра і мама Міни Крістін працює хірургом, тому не може дозволити собі ходити в тривалі походи. Але вона теж іноді приєднується до сім'ї, щоб розділити з ними пригоди.

Наразі Александр і Крістін чекають своєї другої дитини і вже планують спільний хайкінг з малюком в травні наступного року.

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287777
Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287778

"Ми ніколи не перестанемо досліджувати світ всією сім'єю, – упевнений Рід. – Коли Міна підросте, нам потрібно буде подумати про те, як поєднувати наші пригоди і школу, але поки ми будемо просто насолоджуватися кожною можливістю побути на природі".

Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287780
Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем - фото 287779

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Джерело: dailymail
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