Ця 3-річна донечка підкоряє норвезькі гори разом зі своїм татусем

На початку цього року Александр Рід втратив роботу. Але перш ніж шукати нову, вирішив разом зі своєю трирічною донечкою досліджувати Норвегію.

Александру Ріду 33 роки, він колишній військовий. У березні цього року його звільнили, і чоловік вирішив зробити паузу в кар'єрі. Зібравши рюкзак, взяв трирічну дочку Міну та відправився в подорож.

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За останні п'ять місяців вони пройшли по снігу, льоду та горах майже всю південну Норвегію, подолавши шлях у 500 км. Алекс взяв з собою намет, альпіністське спорядження, паливо і їжу, а Міна – підгузки, улюблену ляльку і набір маленької принцеси. Весь багаж важив близько 40 кг.

Попри те, що дитині лише три роки, вона мужньо витримала всі випробування справжнього мандрівника, і навіть підкорила з татом одну з найвищих гір Норвегії – Снохетта (2286 м).

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди ходив в гори, мама брала мене в подорож, коли я був ще зовсім маленьким, – говорить Рід. – Тому немає нічого дивного в тому, що походи стали моїм найбільшим захопленням і частиною життя моєї сім'ї. Перша вилазка Міни на природу сталася, коли їй було всього п'ять тижнів – ми з її мамою ходили на полювання в гори. Відтоді ми з Міною побували вже в декількох походах, деякі з яких тривали місяцями".

"Гори – частина мого життя, – зізнається норвежець. – Тому, коли Міна народилася, вона автоматично стала частиною цього світу".

Александр каже, що дочка дуже любить бувати на відкритому повітрі, і що в горах вона особливо грайлива і щаслива. І вже багато чому навчилася.

"Коли Міна стрибає по валунах, то вивчає їх поверхню, оскільки знає, що якщо вони будуть вологими вона може впасти. А іноді вона навіть показує на схил гори і каже: "Тато, туди не потрібно йти, тому що може зійти лавина".

Кохана Александра і мама Міни Крістін працює хірургом, тому не може дозволити собі ходити в тривалі походи. Але вона теж іноді приєднується до сім'ї, щоб розділити з ними пригоди.

Наразі Александр і Крістін чекають своєї другої дитини і вже планують спільний хайкінг з малюком в травні наступного року.

"Ми ніколи не перестанемо досліджувати світ всією сім'єю, – упевнений Рід. – Коли Міна підросте, нам потрібно буде подумати про те, як поєднувати наші пригоди і школу, але поки ми будемо просто насолоджуватися кожною можливістю побути на природі".

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