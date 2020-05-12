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Особиста асистентка арабської принцеси шокувала історією про свою роботу
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Жінка повелась на високу зарплату та стала персональною асистенткою принцеси з Саудівської Аравії, однак залаштунки елітного життя та брудна робота виявились значно гіршими, ніж можна було уявити.
Колишня власниця антикварного магазинчика Кетрін Коулман ще у далекому 2015 році влаштувалась асистенткою принцеси з Ріяда (столиця Саудівської Аравії), адже їй запропонували значну зарплату. Звісно ж, не обійшлось без жаги до пригод, які у реальності стали справжнім шоком.
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Перед початком робот Кетрін мала інструкцію на 4 сторінки про те, як можна поводитись з принцесою. Вже тоді один з пунктів змусив жінку насторожитись: не можна повертатись спиною до принцеси, коли та карає своїх слуг. Звісно ж, заборонялось і сперечатись з нею, а також заводити будь-які дружні чи інтимні стосунки з будь-ким з іншої прислуги.
Варто відзначити, що обов'язки жінки поєднувати завдання персональної асистентки та дворецького. А будь-яке невиконання завдань чи порушення законів Саудівської Аравії позбавить її можливості звернутись до посольства рідної країни.
Тож через це Кетрін інколи доводилось працювати до самого світанку, щоб не викликати гнів у принцеси. В одній із поїздок у Париж вона була змушена прибирати вбиральні всієї королівської родини, а також вручну прати весь одяг. Але поки обов'язки не викликали страху, то ставлення принцеси до інших слуг вселяло справжній жах. Для її наймачки всі інші люди були на рівні з тваринами, над якими можна знущатись. А от компенсація за побої виглядала, як гроші або дешева біжутерія.
Через три місяці жінці все ж вдалось завершити цю не найкращу пригоду, хоча у неї і був контракт на рік. Все тому, що якось Кетрін не виконала повноцінно наказ принцеси. В одній з кімнат прислуги знайшли невелику тарілку з цукром, тож принцеса змусила жінку покарати винних, розкидавши їхній одяг на підлозі та поливши сиропом. Кетрін вирішила просто поскидати вбрання, за що наймачка відправила її на психіатричну експертизу. Після цього випадку головна героїня серйозно налаштувалась покинути свій пост, але розуміла, що сама не зможе розірвати контракт через шалений штраф у розмірі 4 тисяч доларів, а також не зуміє покинути чужу країну. Тож Кетрін спало на думку змусити принцесу її вигнати.
Варто відзначити, що в ті роки у Саудівській Аравії жінки майже не могли нічого робити без дозволу чоловіка-опікуна. Тож саме цим і скористалась Кетрін, пригрозивши принцесі, що поскаржиться її братові на жорстоку поведінку. Тож у представниці королівської родини був вибір: або у страху чекати аудієнції брата-опікуна з прислугою, або відпустити асистентку без будь-яких наслідків.
Вже за 2 години після цієї розмови Кетрін отримала конверт з дозволом на виїзд та покинула країну. Це був справді нелегкий крок для неї, хоч робота на принцесу й не була чимось позитивним.
"Прощатись з персоналом, знаючи, що у них нема можливості втекти, було одним із найважчих вчинків у моєму житті. Все ж я пішла, щоб залишитись при доброму розумі та вижити", – зізнається Кетрін.
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