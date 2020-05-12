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Будівельники зняли в будинку старий лінолеум і не повірили своїм очам: фото

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Будівельники зняли в будинку старий лінолеум і не повірили своїм очам: фото - фото 1

У адміністрації Нью-Джерсі вирішили використати період пандемії коронавірусу для благоустрою, влаштувавши ремонт. І під час заміни лінолеуму працівники виявили несподівану знахідку. Про неймовірне відкритті розповів на своїй сторінці в Twitter мер міста Стівен Фулоп.

Адміністрація Нью-Джерсі (США) на карантині вирішила навести порядок. Спершу було вирішено поміняти старий лінолеум у будівлі місцевого уряду. Коли робітники зняли покриття, то несподівано виявили під ним неймовірну знахідку – дивовижну кахельну підлогу початку XX століття. Про це зі своїми підписниками в Twitter поділився мер міста Стівен Фулоп.

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"Ми використовували час пандемії коронавірусу для реалізації відновлювальних і ремонтних проєктів, які в інший час викликали б дискомфорт у місцевих жителів. Це, перш за все, ремонти вулиць, реставрація будівель, реконструкція парку. Також ми збиралися поміняти в мерії лінолеум 1960-х років. Розраховували знайти сміття, але виявили раритет 100-річної давності", – пише Стівен Фулоп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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