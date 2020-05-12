Будівельники зняли в будинку старий лінолеум і не повірили своїм очам: фото

У адміністрації Нью-Джерсі вирішили використати період пандемії коронавірусу для благоустрою, влаштувавши ремонт. І під час заміни лінолеуму працівники виявили несподівану знахідку. Про неймовірне відкритті розповів на своїй сторінці в Twitter мер міста Стівен Фулоп.

Адміністрація Нью-Джерсі (США) на карантині вирішила навести порядок. Спершу було вирішено поміняти старий лінолеум у будівлі місцевого уряду. Коли робітники зняли покриття, то несподівано виявили під ним неймовірну знахідку – дивовижну кахельну підлогу початку XX століття. Про це зі своїми підписниками в Twitter поділився мер міста Стівен Фулоп.

І ще: Архітектори модернізували квартиру в будинку 19 століття: фото

"Ми використовували час пандемії коронавірусу для реалізації відновлювальних і ремонтних проєктів, які в інший час викликали б дискомфорт у місцевих жителів. Це, перш за все, ремонти вулиць, реставрація будівель, реконструкція парку. Також ми збиралися поміняти в мерії лінолеум 1960-х років. Розраховували знайти сміття, але виявили раритет 100-річної давності", – пише Стівен Фулоп.

We used Covid-19 shutdown to do projects that would’ve been inconvenient for residents regularly (street paving, park renovations etc). One project was ripping up the 1960s vinyl floor at city hall. We thought we’d find garbage but instead we found the original from 100 yrs ago pic.twitter.com/tZdASc8JOb — Steven Fulop (@StevenFulop) May 3, 2020

Читайте також: Ремонт без стресу: лайфхак з фарбою, який стане у пригоді кожному