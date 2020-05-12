Знайдіть матусю: 51-річна кореянка виглядає молодшою за власну доньку (фото)

Ця розкішна кореянка точно відкрила секрет вічної молодості, адже у свої 51 виглядає настільки юно, що важко повірити. навіть доньку красуні сприймають за її старшу сестру. Зацініть!

І поки чимало людей по всьому світу у гонитві за молодістю звертаються до послуг пластичних хірургів, то Лі Су Джин з Південної Кореї просто вражає своїм виглядом. 51-річна жінка, яка працює стоматологом активно веде профіль в соцмережі Instagram, де її назвали "богинею вічної молодості". І це не дивно, адже вона майже не змінюється за роки.

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До того ж, у Лі Су Джин є донька, яку на вулицях сприймають за її сестру. А чоловіча увага для кореянки є не новинкою, адже не минає і дня без компліментів. Зможете відгадати, де ж Лі, а де її донька?

Спойлер: матуся справа

В чому ж секрет жінки? Все значно простіше, аніж можна подумати, адже Лі кілька разів у тиждень відвідує спортзал, стежить за правильним харчування, спить мінімум 8 годин щодня, піклується про свою шкіру, а також вважає себе невиліковною оптимісткою.

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