Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію

1 жовтня в Україні розпочнеться осінній призов на строкову військову службу. Дізнайтеся, коли та скільки триватиме набір в армію, кого беруть до війська та які підстави є для відстрочки або звільнення.

Згідно з указом президента, осінній призов в Україні триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. До виконання завдань у зоні проведення операції Об'єднаних сил строковиків не залучатимуть.

Терміни служби в українській армії:

18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти

12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра

У жовтні-грудні, згідно з рішенням Кабміну, до ЗСУ та інших військових формувань відправлять 15 тисяч 200 осіб. З яких до Збройних сил – 9 тисяч осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб, до Державної прикордонної служби України – 1 тисяча осіб, до Національної гвардії України – 4 тисячі 400 осіб.

Згідно із законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян.

Призовний вік в Україні – 20-27 років. Усі чоловіки цієї вікової категорії, які придатні до служби в армії та не мають відстрочки або звільнення, повинні відслужити в Збройних сил України. Хлопці 18-19 років можуть добровільно зголоситися на службу в армії за контрактом.

Строкову військову службу громадяни України проходять з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Водночас українці мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою.

Українським законодавством передбачено, що усіх хлопців з 17 років приписують на облік до призовних дільниць. По досягненню призовного віку усі отримують повістки й зобов'язані прибути до призовної дільниці у вказаний термін.

Закон наголошує, що неотримання повістки не є підставою для ігнорування призову.

Після старту призову в армію, військовозобов'язані громадяни мають упродовж 10 днів з'явитися у військовий комісаріат. Поважні причини неявки до військкомату: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича. Інші причини можуть бути прирівняні до ухилення від армії.

Є два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу — адміністративна і кримінальна. Адмінпокарання за неявку у військкомат передбачає штрафні санкції, вказані в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Відстрочка від призову надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти чи продовження професійної діяльності.

Відстрочка за сімейними обставинами надається призовникам, які мають:

непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування; неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати; одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника; дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду; двох і більше дітей; дитину з інвалідністю; дружину з інвалідністю; вагітну дружину.

У разі, якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків, до звільнення в запас одного з них.

Відстрочка за станом здоров'я оформлюється на строк до одного року призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку – відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Звільненню від армії підлягають призовники, які:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час; які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку; які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів; батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних; які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання; яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Найчастіше, повне звільнення від загальної військової повинності отримують особи з важкими патологіями, наприклад, відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість, шизофренія тощо. Непридатними також є призовники із патологією органів дихання (важка бронхіальна астма тощо) та із патологією зубів, щелеп і системи травлення.

Слід зазначити, що більшість хвороб дає право на тимчасову відстрочку для лікування, але не звільняє від армії. Повний список захворювань, які є підставою для звільнення від призову на строкову службу, читайте тут.

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