Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Осінь у 2019 році стала найтеплішою за майже сто років

  • 22
Осінь 2019 у Києві - фото 1
Осінь 2019 у Києві / unian

Цьогорічна осінь зайняла другу позицію в списку найтепліших після осені 1923 року. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Разом з тим, опадів випало менше як половина від норми.

Відзначається, що середня температура повітря восени у Києві склала +10,5 градусів, що на 2,5 градуса вище за кліматичну норму. Впродовж сезону в Києві було зафіксовано дев'ять температурних рекордів.

І ще: Погода на зиму 2019 – 2020: прогноз, яка буде зима в Україні

Осінь у 2019 році стала найтеплішою за майже сто років - фото 371883

Найхолодніше було 22 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 9,7 градуса морозу, а найспекотніше – 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +31,3°C.

Опадів восени в Києві випало 63 мм, що відповідає 47% від кліматичної норми. Нинішня осінь в столиці зайняла п'яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір спостерігався щомісяця.

Читайте також: Синоптики попередили водіїв про негоду

Джерело: cgo-sreznevskyi
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 269
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 01 грудня, 15:18
  • 524
ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
  • Вчора, 12:15
  • 960
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Клімат