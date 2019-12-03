Осінь у 2019 році стала найтеплішою за майже сто років

Цьогорічна осінь зайняла другу позицію в списку найтепліших після осені 1923 року. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Разом з тим, опадів випало менше як половина від норми.

Відзначається, що середня температура повітря восени у Києві склала +10,5 градусів, що на 2,5 градуса вище за кліматичну норму. Впродовж сезону в Києві було зафіксовано дев'ять температурних рекордів.

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Найхолодніше було 22 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 9,7 градуса морозу, а найспекотніше – 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +31,3°C.

Опадів восени в Києві випало 63 мм, що відповідає 47% від кліматичної норми. Нинішня осінь в столиці зайняла п'яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір спостерігався щомісяця.

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