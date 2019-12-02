Погода на зиму 2019 – 2020: прогноз, яка буде зима в Україні

Вже відомо, якою буде зима в Україні 2020 року. Дізнайтеся прогноз від народного синоптика Леоніда Горбаня на зимовий період року: грудень, січень та лютий.

За словами синоптика Любомира Горбаня, у першій половині грудня погода буде мінлива, а от вже від 12 грудня розпочнеться стійка зима.

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У перші числа грудня буде мінусова температура, а потім трохи підвищиться до +3...+4° протягом чотирьох-п'яти днів. Від 12 числа й до кінця першого зимового місяця стовпчик термометра не сягатиме вище нуля. Однак, морози будуть незначними -4...-5°, -11...-12°. Наприкінці місяця, з 24-25 грудня температура вже може становити -13...-15°".

У прогнозі синоптик зазначає, що "Зима очікується холодна". Примітно, що весь січень буде морозяним, а у лютому морози будуть ще сильнішим й доходитимуть до -18...-20. Щодо снігу, то він йтиме постійно, майже всю зиму. Зауважте, що довгих періодів відлиги не передбачається, максимум кілька днів.

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