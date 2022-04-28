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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у травні 2022

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сезонні овочі та фрукти у травні - фото 1
сезонні овочі та фрукти у травні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у травні 2022.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у травні

  • Спаржа
  • Качановий салат
  • Салат латук
  • Молодий горошок
  • Редис
  • Салат
  • Рукола
  • Шпинат
  • Бруква
  • Редька
  • Капуста білокачанна
  • Крес-салат водяний
  • Опеньки
  • Зелена цибуля
  • М'ята
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у травні 2022 - фото 497785

Сезонні фрукти та ягоди у травні

Зауважте, що повністю сезонних фруктів та ягід у травні немає, тож цей перелік актуальний ближче до кінця місяця:

  • Полуниця
  • Вишня
  • Мушмула
  • Персики
  • Абрикоси
  • Яблука
  • Лимони
  • Груші

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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