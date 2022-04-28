Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у травні 2022

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у травні 2022.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у травні

Спаржа

Качановий салат

Салат латук

Молодий горошок

Редис

Салат

Рукола

Шпинат

Бруква

Редька

Капуста білокачанна

Крес-салат водяний

Опеньки

Зелена цибуля

М'ята

Сезонні фрукти та ягоди у травні

Зауважте, що повністю сезонних фруктів та ягід у травні немає, тож цей перелік актуальний ближче до кінця місяця:

Полуниця

Вишня

Мушмула

Персики

Абрикоси

Яблука

Лимони

Груші

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