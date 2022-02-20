Корисні та шкідливі жири: що варто знати охочим схуднути

Чимало людей на дієтах вирішує відмовитись від жирів, але цей крок далеко не такий позитивний для організму, як може здаватись. Медики пояснили, якими бувають жири та чому їх не можна ігнорувати в раціоні.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись корисною та актуальною інформацією для українців. Цього разу фахівці звернули увагу на корисні та шкідливі жири. Чим ближче до літа, тим частіше люди вирішують дотримуватись певних дієт. Але більшість з них повністю виключають жири з раціону, через що страждає здоров'я.

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Річ у тому, що жири бувають корисними і шкідливими. Якщо перші дуже важлива складова у раціоні кожного, то другі – збільшують шанси не лише отримати зайві кілограми, а й проблеми.

"Корисні – це моно- і поліненасичені жири. Мононенасичені містяться в рослинних оліях, горіхах, авокадо. На поліненасичені жири багаті певні види риби", – наголошують експерти.

До не дуже корисних входять насичені жири, які можна зустріти у коров'ячому молоці, вершковому маслі, салі та інших продуктах. Шкідливі – це трансжири, які можна зустріти у всіма улюблених смажених стравах, попкорні, випічці та снеках.

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