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Холостячка

Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку

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оладки з гарбуза - фото 1
оладки з гарбуза

Як приготувати млинці з гарбуза швидко і просто? Ми дізналися і розповідаємо вам! Збережіть цей рецепт та насолоджуйтеся гарбузовими оладками.

Зауважте, що такі оладки можна смажити й на сухій сковороді, тоді не знадобиться масло. А густину регулюйте борошном, адже все залежить від сорту гарбуза та його соковитості. Смачного!

Вага гарбуза вказано до її очищення.

І ще: Смачний осінній пиріг: рецепт швидкої шарлотки

Оладки з гарбуза

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 500 г
  • Борошно – 30 г
  • Яйця – 1 шт
  • Сіль – на смак
  • Рослинна олія для смаження – 1 ст.л.
Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку - фото 434043

Рецепт гарбузових оладок:

  1. Гарбуз помийте та очистьте від шкірки та насіння. Натріть гарбуз на тертці.
  2. Додайте до гарбуза яйце та сіль.
  3. Просійте борошно.
  4. Добре перемішайте всі інгредієнти до стану однорідного тіста.
  5. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Налийте масло. Його теж добре прогрійте, щоб оладки не прилипли. Якщо ви смажите їх без масла, то краще вибрати сковороду з антипригарним покриттям.
  6. Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи круглі оладки.
  7. Обсмажуйте оладки з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні, по парі хвилин з кожного боку.
  8. Готові оладки зніміть зі сковороди та відразу подавайте на стіл. Смачного!

До теми: Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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