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Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку
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Як приготувати млинці з гарбуза швидко і просто? Ми дізналися і розповідаємо вам! Збережіть цей рецепт та насолоджуйтеся гарбузовими оладками.
Зауважте, що такі оладки можна смажити й на сухій сковороді, тоді не знадобиться масло. А густину регулюйте борошном, адже все залежить від сорту гарбуза та його соковитості. Смачного!
Вага гарбуза вказано до її очищення.
І ще: Смачний осінній пиріг: рецепт швидкої шарлотки
Оладки з гарбуза
Інгредієнти:
- Гарбуз – 500 г
- Борошно – 30 г
- Яйця – 1 шт
- Сіль – на смак
- Рослинна олія для смаження – 1 ст.л.
Рецепт гарбузових оладок:
- Гарбуз помийте та очистьте від шкірки та насіння. Натріть гарбуз на тертці.
- Додайте до гарбуза яйце та сіль.
- Просійте борошно.
- Добре перемішайте всі інгредієнти до стану однорідного тіста.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні. Налийте масло. Його теж добре прогрійте, щоб оладки не прилипли. Якщо ви смажите їх без масла, то краще вибрати сковороду з антипригарним покриттям.
- Викладайте тісто ложкою на сковороду, формуючи круглі оладки.
- Обсмажуйте оладки з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні, по парі хвилин з кожного боку.
- Готові оладки зніміть зі сковороди та відразу подавайте на стіл. Смачного!
До теми: Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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