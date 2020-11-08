Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у листопаді.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у листопаді

Морква

Кольорова капуста

Цикорій

Пастернак

Хрін

Салат рапунцель

Цибуля-порей

Гарбуз

Савойська капуста

Брюссельська капуста

Ріпа

Гливи

Сезонні фрукти та ягоди у листопаді

Журавлина

Груша

Айва

Хурма

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