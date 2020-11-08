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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді

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сезонні овочі та фрукти у листопаді - фото 1
сезонні овочі та фрукти у листопаді

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у листопаді.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у листопаді

  • Морква
  • Кольорова капуста
  • Цикорій
  • Пастернак
  • Хрін
  • Салат рапунцель
  • Цибуля-порей
  • Гарбуз
  • Савойська капуста
  • Брюссельська капуста
  • Ріпа
  • Гливи
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді - фото 434074

Сезонні фрукти та ягоди у листопаді

  • Журавлина
  • Груша
  • Айва
  • Хурма

До теми: Смачні осінні оладки: рецепт швидкого сніданку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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