Ось, яка спеціальність стала найпопулярнішою цього року серед абітурієнтів

31 липня завершився основний етап подачі заявок на навчання для здобуття ступеня бакалавра. Розповідаємо про найпопулярніші спеціальності цього року.

Уперше найпопулярнішою спеціальністю стала "Психологія", а "Право" не потрапило у ТОП-5. Про це йдеться у дослідженні освітнього порталу Education.ua.

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За підрахунками, на спеціальність "Психологія" подали 47 672 заяви. Далі у рейтингу – "Менеджмент", "Філологія", "Комп’ютерні науки" й "Маркетинг".

Водночас "Право" цьогоріч стало лише шостою за популярністю спеціальністю, а закривають топ-10 "Інженерія програмного забезпечення", "Середня освіта", "Економіка" й "Кібербезпека та захист інформації".

Найпопулярніше спеціальності

У порівнянні із 2023 роком, абітурієнтів стало менше на 33% – 189 463 проти 282 374. Утім оскільки вступна кампанія триватиме до 31 жовтня (додатковий набір на контракт), то дані 2024 року ще можуть зрости.

До трійки регіонів, куди вступники подали найбільше заяв, увійшли Київ – 193 131 заява, Львівська область – 85 738 заяв, та Харківська область – 42 380 заяв.

Для Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей діяв регіональний коефіцієнт (вище, ніж 1), що підвищував конкурсний бал абітурієнтів та шанси на вступ, й міг впливати на популярність цих регіонів.

Рейтинг міст для навчання

ТОП-10 університетів у 2024 році:

Львівський національний університет імені Івана Франка – 30 380 заяв; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 29 459 заяв; Національний університет "Львівська політехніка" – 28 045 заяв; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 25 094 заяви; Державний торговельно-економічний університет – 18 145 заяв; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 12 876 заяв; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 12 286 заяв; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 11 797 заяв; Національний авіаційний університет – 11 470 заяв; Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 10 001 заява.

Згідно з термінами вступної кампанії, до 5 серпня абітурієнти дізнаються про результати вступу на бюджет, а з 9 серпня університети оприлюднюватимуть списки рекомендованих до зарахування на контракт.

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