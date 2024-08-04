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Американка за два роки заробила майже 80 тисяч доларів, риючись у смітті
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34-річна Тіффані Батлер розповіла, як заробила понад $76 000, працюючи повний робочий день дайвером на смітниках. Після кожного занурення мама з Техасу збирає свої знахідки і перепродує їх в інтернеті.
Історію цієї жінки опублікувало видання New York Post. Розповідаємо, як вона заробляє колосальні гроші, копирсаючись у смітті.
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"Ніколи не знаєш, коли магазини будуть викидати товари – все залежить від удачі", – розповіла Батлер, яка занурюється у сміттєві баки щонайменше два – три рази на тиждень.
Під час свого останнього завоювання Батлер, яка користується ніком @dumpsterdivingmama, завантажила на TikTok кліп, в якому демонструє, як вона знайшла дев'ять кросівок New Balance, пляшки з водою, футболки та шкарпетки. Речі, викинуті на смітник, були абсолютно новими, з прикріпленими цінниками.
Батлер знайшла новенькі кросівки: дивіться відео
- "Робітник повертався за ними", – пожартував глядач під відео.
- "Чудова знахідка для повернення до школи!!!", – написав інший підписник.
Хоча деякі люди можуть здригнутися від ідеї пірнання у сміттєві баки, Батлер, яка носить рукавички, коли вибирає свої скарби, заробила близько 80 000 доларів за два роки.
Вона дотримується стратегічного підходу до вибору сміттєвих баків, в які залазить, віддаючи перевагу сміттєвим бакам, розташованим за якісними магазинами.
Батлер пірнає у сміттєві баки вже майже вісім років і знайшла майже все, що можна собі уявити.
"Якщо ви можете це назвати, я, ймовірно, це знайшла", – каже Батлер.
Багато людей в інтернеті похвалили кмітливий спосіб заробляння грошей техаської мами.
- "Це так нерозумно з боку магазинів – викидати такі речі, особливо коли люди намагаються купити найнеобхідніше", – обурювався користувач TikToker.
- "Безумовно, хороший результат, і купа їх коштує недешево", – написав інший.
- "Джекпот!!!"
- "Я радий, що ви рятуєте ці речі", – сказав один з користувачів.
- "У вас будуть неприємності, якщо вас спіймають?"
Попри багато хибних уявлень, занурення у сміттєві баки є законним у всіх 50 штатах, повідомляє nearU.pro.
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Однак це може стати незаконним, якщо ви ігноруєте попереджувальні знаки, порушуєте приватну власність, зламуєте замок сміттєвого контейнера або берете участь у порушенні громадського порядку.
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