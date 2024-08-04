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Американка за два роки заробила майже 80 тисяч доларів, риючись у смітті

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Американка залюбки риється у смітті - фото 1
Американка залюбки риється у смітті / jannoon028

34-річна Тіффані Батлер розповіла, як заробила понад $76 000, працюючи повний робочий день дайвером на смітниках. Після кожного занурення мама з Техасу збирає свої знахідки і перепродує їх в інтернеті.

Історію цієї жінки опублікувало видання New York Post. Розповідаємо, як вона заробляє колосальні гроші, копирсаючись у смітті.

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"Ніколи не знаєш, коли магазини будуть викидати товари – все залежить від удачі", – розповіла Батлер, яка занурюється у сміттєві баки щонайменше два – три рази на тиждень.

Під час свого останнього завоювання Батлер, яка користується ніком @dumpsterdivingmama, завантажила на TikTok кліп, в якому демонструє, як вона знайшла дев'ять кросівок New Balance, пляшки з водою, футболки та шкарпетки. Речі, викинуті на смітник, були абсолютно новими, з прикріпленими цінниками.

Батлер знайшла новенькі кросівки: дивіться відео

@dumpsterdivingmama WELL... THIS WAS A FIRST!!! #DUMPSTERDIVINGMAMA #DUMPSTERDIVER #DUMPSTERDIVING @Daniel Roach ♬ original sound - ᴅᴜᴍᴘꜱᴛᴇʀᴅɪᴠɪɴɢᴍᴀᴍᴀ
  • "Робітник повертався за ними", – пожартував глядач під відео.
  • "Чудова знахідка для повернення до школи!!!", – написав інший підписник.

Хоча деякі люди можуть здригнутися від ідеї пірнання у сміттєві баки, Батлер, яка носить рукавички, коли вибирає свої скарби, заробила близько 80 000 доларів за два роки.

Вона дотримується стратегічного підходу до вибору сміттєвих баків, в які залазить, віддаючи перевагу сміттєвим бакам, розташованим за якісними магазинами.

Батлер пірнає у сміттєві баки вже майже вісім років і знайшла майже все, що можна собі уявити.

"Якщо ви можете це назвати, я, ймовірно, це знайшла", – каже Батлер.

Багато людей в інтернеті похвалили кмітливий спосіб заробляння грошей техаської мами.

  • "Це так нерозумно з боку магазинів – викидати такі речі, особливо коли люди намагаються купити найнеобхідніше", – обурювався користувач TikToker.
  • "Безумовно, хороший результат, і купа їх коштує недешево", – написав інший.
  • "Джекпот!!!"
  • "Я радий, що ви рятуєте ці речі", – сказав один з користувачів.
  • "У вас будуть неприємності, якщо вас спіймають?"

Попри багато хибних уявлень, занурення у сміттєві баки є законним у всіх 50 штатах, повідомляє nearU.pro.

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Однак це може стати незаконним, якщо ви ігноруєте попереджувальні знаки, порушуєте приватну власність, зламуєте замок сміттєвого контейнера або берете участь у порушенні громадського порядку.

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