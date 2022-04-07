Ось як виглядає перше контейнерне містечко для переселенців у Львові (ФОТО)

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що вже облаштовують 88 будиночків для українців, які тікають від війни, та показав фото цього житла.

На Львівщині почали організовувати контейнерне містечко для біженців. Це буде перше таке житло, у якому зможуть повноцінно жити українці з інших областей.

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Це містечко будують для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Облаштовувати наразі планують 88 житлових контейнерів. Така кількість житла зможе вмістити понад 350 людей у випадку, що один такий будиночок розрахований на 2-4 людини.

Всередині містечко матиме всі вигоди. У будиночку проведуть світло, тепло, а також поставлять усі необхідні меблі. Санвузли та їдальня будуть на території. Загалом у Львові планують облаштувати кілька містечок такого типу.

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