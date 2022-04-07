Мамо, не плач, ти мене народила для волі: слухайте нову пісню від Марини Круть "Воля"

Співачка та бандуристка Марина Круть, яка виступає під псевдонімом KRUTЬ, випустила нову пісню під назвою "Воля". Оцініть музичну композицію, яку дівчина написала під час війни.

Наприкінці березня Марина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм слова до нової пісні, пізніше поширила відео, на якому виконує нову пісню наживо вдома. 5 квітня пісня "Воля" з'явилася на YouTube, а скоро ця композиція буде на цифрових платформах.

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Бандуристка написала цю пісню час війни та присвятила усім нескореним.

Слухати пісню KRUTЬ – "Воля":

Слова пісні KRUTЬ – "Воля":

Мамо, не плач.

Ти мене народила для волі.

І ціною власної крові

В полі соняшники проростуть.

Мамо, я в путь.

Бо немає уже, що втрачати.

Ми не вміли ніколи мовчати.

Бо немає чужих дітей.

Замість звуків міських сирен

Заспівай мені гарних пісень.

Ми прокинемось всі в один день

Від весняних і добрих вістей.

Мамо, моя...

я всього лиш маленька людина

Та у мене мільйонна родина.

Переможе в весняний день, переможе в весняний день...

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