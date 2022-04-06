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Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі
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У такі непрості часи народжується потужна музика. Так, гурт Фіолет представив композицію "Заряджай". Від цієї пісні мороз по шкірі.
Додайте до свого плейлиста композицію "Заряджай" від гурту Фіолет. Вона настільки сильна, що викликає шалений мороз по шкірі.
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"Заряджай" – пісня про біль і гордість, гнів та наснагу. Пісня, якою хочеться сказати велике ДЯКУЮ захисникам України, волонтерам, медикам, рятувальникам. Кожному українцю, для кого слова УКРАЇНА не умовність, а код ідентифікації, – кажуть у гурті.
Фіолет – Заряджай, слухайте онлайн потужну пісню:
Фіолет підкреслює, що попри втрати, руїни та розпач, необхідно акцентуватися на перемозі. Робити наголос на хороших новинах. Нехай маленькі та великі звитяги фронту та тилу будуть для нас важливими.
Послухайте пісню та діліться нею зі своїми друзями та рідними. Нехай якомога більше людей додадуть її до свого плейлиста!
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