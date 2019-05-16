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Ось як приготувати смачний розсольник

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Ось як приготувати смачний розсольник - фото 1

Ця перша страва дуже легка у приготуванні. Проте є певні секрети, які допоможуть зробити цей суп смачнішим. Збережіть рецепт!

Розсольник – це смачний овочевий суп. Його перевага в тому, що він ще й дуже швидко насичує, адже в рецепті є перлова крупа. Приготуйте – ви будете задоволені!

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Інгредієнти на 2 особи:
  • 1 картоплина
  • 200 гр солоних грибів
  • половинка моркви
  • 1 солоний огірок
  • 5 ст л вареної перлової крупи
Ось як приготувати смачний розсольник - фото 327788
Рецепт:
  1. Картоплю, гриби, солоний огірок і моркву ріжемо соломкою.
  2. Все, крім грибів, складаємо в каструлю, заливаємо літром води та варимо до готовності.
  3. Потім додаємо перловку. Її потрібно варити окремо, щоб зберегти бульйон прозорим і красивим. Додаємо гриби.
  4. Варимо ще 5 хв, солимо, вимикаємо.
  5. Подаємо з часником, чорним хлібом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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