Ось як приготувати смачний розсольник

Ця перша страва дуже легка у приготуванні. Проте є певні секрети, які допоможуть зробити цей суп смачнішим. Збережіть рецепт!

Розсольник – це смачний овочевий суп. Його перевага в тому, що він ще й дуже швидко насичує, адже в рецепті є перлова крупа. Приготуйте – ви будете задоволені!

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Інгредієнти на 2 особи:

1 картоплина

200 гр солоних грибів

половинка моркви

1 солоний огірок

5 ст л вареної перлової крупи

Рецепт:

Картоплю, гриби, солоний огірок і моркву ріжемо соломкою. Все, крім грибів, складаємо в каструлю, заливаємо літром води та варимо до готовності. Потім додаємо перловку. Її потрібно варити окремо, щоб зберегти бульйон прозорим і красивим. Додаємо гриби. Варимо ще 5 хв, солимо, вимикаємо. Подаємо з часником, чорним хлібом.

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