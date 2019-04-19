Як приготувати соус барбекю вдома: легкий рецепт

Соуси завжди додають стравам особливого смаку та пікантності. Звичайне м'ясо можна перетворити на фірмову страву з секретним інгредієнтом, якщо додати особливий соус, після якого будуть пальчики облизувати. Ділимося з вами саме таким рецептом.

Найвідоміші соуси – гірчиця, майонез та кетчуп. Їхнім смаком вже нікого не здивуєш. А от спробувати щось новеньке завжди цікаво.

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Соус барбекю чудова альтернатива усім томатним поливкам. Він ідеально смакує не тільки до м'яса, але і до смаженої картоплі у поєднанні зі свіжими овочами. А щодо м'яса, то можете сміливо додавати барбекю до реберець, соковитої м'ясної вирізки, курки, біфштексу або просто сосисок.

Інгредієнти (всі компоненти потрібно ретельно зміщати): Томатний соус (томатна паста та вода) – 150 мл

Рисовий оцет – 1 чайна ложка

Копчена паприка – 1 чайна ложка

Сушений часник – 1 чайна ложка

Гірчиця – 1 чайна ложка

Чорний перець – 1 чайна ложка

Сироп топінамбура або мед – 1 столова ложка

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