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Кукурудзяні кульки: простий та смачний рецепт

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Кукурудзяні кульки: простий та смачний рецепт - фото 1

Шукаєте швидкі та легкі рецепти – тоді ці кукурудзяні кульки саме для вас. Доступні продукти та мінімум затрат на приготування. Готуйте на здоров'я!

Рецепт кукурудзяних кульок не залишить вас байдужими. Ці кульки чудові: ніжні, з ароматною скоринкою. А які ж вони гарні та смачні разом з томатним соусом!

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Інгредієнти на 2 порції:
  • ½ чашки замороженої або консервованої кукурудзи.
  • ½ чашки кукурудзяної поленти або кукурудзяної крупи, яку треба подрібнити до стану борошна в блендері або кавомолці.
  • 1 стакан води
  • Чорний перець та спеції за смаком.
Рецепт:
  • Заморожену кукурудзу відваріть до м'якості.
  • Змішайте в чашці воду, кукурудзяну муку, сіль і перець.
  • Додайте в суміш кукурудзу і добре розмішайте.
  • Поставте посудину на вогонь і варіть на повільному вогні, поки маса не загусне.
  • Дайте повністю охолонути та зліпіть кульки, викладіть на деко або в форму і запікайте при 200 градусах близько 20 хвилин або поки кульки не покриються рум'яною скоринкою.
  • Спробуйте за аналогією приготувати солодкі кульки. Наприклад, з курагою.
Кукурудзяні кульки: простий та смачний рецепт - фото 321107

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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