Кукурудзяні кульки: простий та смачний рецепт

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Рецепт кукурудзяних кульок не залишить вас байдужими. Ці кульки чудові: ніжні, з ароматною скоринкою. А які ж вони гарні та смачні разом з томатним соусом!

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Інгредієнти на 2 порції:

½ чашки замороженої або консервованої кукурудзи.

½ чашки кукурудзяної поленти або кукурудзяної крупи, яку треба подрібнити до стану борошна в блендері або кавомолці.

1 стакан води

Чорний перець та спеції за смаком.

Рецепт:

Заморожену кукурудзу відваріть до м'якості.

Змішайте в чашці воду, кукурудзяну муку, сіль і перець.

Додайте в суміш кукурудзу і добре розмішайте.

Поставте посудину на вогонь і варіть на повільному вогні, поки маса не загусне.

Дайте повністю охолонути та зліпіть кульки, викладіть на деко або в форму і запікайте при 200 градусах близько 20 хвилин або поки кульки не покриються рум'яною скоринкою.

Спробуйте за аналогією приготувати солодкі кульки. Наприклад, з курагою.

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