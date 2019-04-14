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Кукурудзяні кульки: простий та смачний рецепт
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Шукаєте швидкі та легкі рецепти – тоді ці кукурудзяні кульки саме для вас. Доступні продукти та мінімум затрат на приготування. Готуйте на здоров'я!
Рецепт кукурудзяних кульок не залишить вас байдужими. Ці кульки чудові: ніжні, з ароматною скоринкою. А які ж вони гарні та смачні разом з томатним соусом!
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Інгредієнти на 2 порції:
- ½ чашки замороженої або консервованої кукурудзи.
- ½ чашки кукурудзяної поленти або кукурудзяної крупи, яку треба подрібнити до стану борошна в блендері або кавомолці.
- 1 стакан води
- Чорний перець та спеції за смаком.
Рецепт:
- Заморожену кукурудзу відваріть до м'якості.
- Змішайте в чашці воду, кукурудзяну муку, сіль і перець.
- Додайте в суміш кукурудзу і добре розмішайте.
- Поставте посудину на вогонь і варіть на повільному вогні, поки маса не загусне.
- Дайте повністю охолонути та зліпіть кульки, викладіть на деко або в форму і запікайте при 200 градусах близько 20 хвилин або поки кульки не покриються рум'яною скоринкою.
- Спробуйте за аналогією приготувати солодкі кульки. Наприклад, з курагою.
До теми: 4 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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