Ось у чому користь морквяного соку

Каротин, який міститься в моркві є антиоксидантом, який володіє потужними цілющими властивостями. Стакан морквяного соку в день може зробити для вас набагато більше, ніж синтетичні вітаміни. Читайте далі про користь вживання морквяного соку.

Корисно регулярно пити морквяний сік при таких проблемах як:

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Ацидоз . Життєво важливі органічні лужні елементи, що містяться в моркві, допомагають збалансувати кислотність крові та рівень цукру в крові.

. Життєво важливі органічні лужні елементи, що містяться в моркві, допомагають збалансувати кислотність крові та рівень цукру в крові. Акне . Потужні очисні властивості моркви сприяють детоксикації печінки, що призводить до чистої шкіри.

. Потужні очисні властивості моркви сприяють детоксикації печінки, що призводить до чистої шкіри. Атеросклероз . Очисна сила цього чудо-соку здатна впоратися навіть зі старими артеріальними відкладеннями, знижує ризик розвитку серцевих захворювань та інсульту.

. Очисна сила цього чудо-соку здатна впоратися навіть зі старими артеріальними відкладеннями, знижує ризик розвитку серцевих захворювань та інсульту. Астма . Антиоксиданти ефективно захищають дихальну систему від інфекцій і атак вільних радикалів.

. Антиоксиданти ефективно захищають дихальну систему від інфекцій і атак вільних радикалів. Холестерин . Пектин, що міститься в моркві, знижує рівень холестерину в крові.

. Пектин, що міститься в моркві, знижує рівень холестерину в крові. Застуда . Морквяний сік дуже ефективний в усуненні слизу з вуха, носа і горла, бореться з закладенням носа, синуситом, мокротами в горлі та іншими симптомами застуди.

. Морквяний сік дуже ефективний в усуненні слизу з вуха, носа і горла, бореться з закладенням носа, синуситом, мокротами в горлі та іншими симптомами застуди. Запор . Змішайте п'ять частин морквяного соку з однією частиною соку шпинату, пийте суміш регулярно і ви позбудетеся від хронічних закрепів.

. Змішайте п'ять частин морквяного соку з однією частиною соку шпинату, пийте суміш регулярно і ви позбудетеся від хронічних закрепів. Зір . Бета-каротин і інші мікроелементи допомагають зберегти оптичну систему в робочому стані, захистити від катаракти.

. Бета-каротин і інші мікроелементи допомагають зберегти оптичну систему в робочому стані, захистити від катаракти. Запалення . Морква надає потужну протизапальну дію і допомагає при артриті, ревматизмі, подагрі та інших захворюваннях запального характеру.

. Морква надає потужну протизапальну дію і допомагає при артриті, ревматизмі, подагрі та інших захворюваннях запального характеру. Імунна система . Морквяний сік творить чудеса, імунна система активізується коштом збільшення продуктивності лейкоцитів, а стійкість до різних видів інфекцій підвищується.

. Морквяний сік творить чудеса, імунна система активізується коштом збільшення продуктивності лейкоцитів, а стійкість до різних видів інфекцій підвищується. Вагітність . Якщо пити морквяний сік регулярно під час вагітності, особливо протягом останніх кількох місяців, це зменшить шанси розвитку жовтяниці у дитини.

. Якщо пити морквяний сік регулярно під час вагітності, особливо протягом останніх кількох місяців, це зменшить шанси розвитку жовтяниці у дитини. Проблеми зі шкірою . Вітамін С та інші поживні речовини, якими багатий морквяний сік, ефективно живлять шкіру, запобігаючи її сухість і псоріаз.

. Вітамін С та інші поживні речовини, якими багатий морквяний сік, ефективно живлять шкіру, запобігаючи її сухість і псоріаз. Глисти. Одна маленька чашка морквяного соку вранці протягом тижня може допомогти вивести деякі види паразитів у дітей.

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