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Ось у чому користь морквяного соку

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Ось у чому користь морквяного соку - фото 1

Каротин, який міститься в моркві є антиоксидантом, який володіє потужними цілющими властивостями. Стакан морквяного соку в день може зробити для вас набагато більше, ніж синтетичні вітаміни. Читайте далі про користь вживання морквяного соку.

Корисно регулярно пити морквяний сік при таких проблемах як:

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  • Ацидоз. Життєво важливі органічні лужні елементи, що містяться в моркві, допомагають збалансувати кислотність крові та рівень цукру в крові.
  • Акне. Потужні очисні властивості моркви сприяють детоксикації печінки, що призводить до чистої шкіри.
  • Атеросклероз. Очисна сила цього чудо-соку здатна впоратися навіть зі старими артеріальними відкладеннями, знижує ризик розвитку серцевих захворювань та інсульту.
  • Астма. Антиоксиданти ефективно захищають дихальну систему від інфекцій і атак вільних радикалів.
  • Холестерин. Пектин, що міститься в моркві, знижує рівень холестерину в крові.
  • Застуда. Морквяний сік дуже ефективний в усуненні слизу з вуха, носа і горла, бореться з закладенням носа, синуситом, мокротами в горлі та іншими симптомами застуди.
  • Запор. Змішайте п'ять частин морквяного соку з однією частиною соку шпинату, пийте суміш регулярно і ви позбудетеся від хронічних закрепів.
  • Зір. Бета-каротин і інші мікроелементи допомагають зберегти оптичну систему в робочому стані, захистити від катаракти.
  • Запалення. Морква надає потужну протизапальну дію і допомагає при артриті, ревматизмі, подагрі та інших захворюваннях запального характеру.
  • Імунна система. Морквяний сік творить чудеса, імунна система активізується коштом збільшення продуктивності лейкоцитів, а стійкість до різних видів інфекцій підвищується.
  • Вагітність. Якщо пити морквяний сік регулярно під час вагітності, особливо протягом останніх кількох місяців, це зменшить шанси розвитку жовтяниці у дитини.
  • Проблеми зі шкірою. Вітамін С та інші поживні речовини, якими багатий морквяний сік, ефективно живлять шкіру, запобігаючи її сухість і псоріаз.
  • Глисти. Одна маленька чашка морквяного соку вранці протягом тижня може допомогти вивести деякі види паразитів у дітей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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