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Володимир Зеленський ЗНО

Кому краще відмовитися від огірків

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Коли не слід вживати солені і мариновані огірки - фото 1
Коли не слід вживати солені і мариновані огірки / Charismatic Planet

Фахівці розповіли, кому і при яких розладах кишково-шлункового тракту не можна вживати огірки.

З наближенням літа на прилавках магазинів з'являється все більше огірків. Це не тільки смачний, але і корисний овоч. Однак існує ряд протипоказань, коли від огірків краще відмовитися.

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Свіжі огірки не рекомендують при загостренні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, гострих і хронічних гастритах, ентероколітах, при початковій стадії захворювання кором.

Солені і мариновані огірки не слід вживати при шлунково-кишкових захворюваннях, атеросклерозі, вадах серця, гіпертонії, захворюваннях нирок (гострому і хронічному нефриті, пієлонефриті), печінки (гепатиті, холециститі, дискінезії жовчних протоків), підшлункової залози і в період вагітності.

Також експерти рекомендують всім, хто худне, а також тим, хто просто стежить за своїм здоров'ям і зовнішністю раз на тиждень-два влаштовувати розвантажувальні дні.

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Джерело: lybrate
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