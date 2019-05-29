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Володимир Зеленський ЗНО

Що треба їсти, щоб уникнути депресії

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Ця дієта рятує від депресії - фото 1
Ця дієта рятує від депресії

Від трапези залежить не лише фізичне здоров'я, а й психічне, тому раціон харчування має допомагати бути у хорошому настрої. Дієтологи розповіли, що обов'язково потрібно їсти.

Недавні дослідження довели, що раціон харчування може впливати на ризики появи депресивних розладів. Учені з Університету Патри у Греції навіть визначили, що середземноморська дієта допомагає зміцнити імунітет та втримати психічне здоров'я на нормально рівні.

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Це вже не перші експерименти, які доводять, що середземноморська дієта вважається однією із найбільш вдалих та корисних. Варто розуміти, що насправді, це повноцінний раціон, а не тимчасове обмеження, як у дієтах.

Ця дієта рятує від депресії - фото 330464

Сюди входять чимало овочів та фруктів, а також цільнозернових страв, мінімум червоного м'яса та незначною кількістю молочних та морепродуктів. Водночас, основною заправкою для салатів та основу для приготування вважається оливкова олія, яка також позитивно впливає на організм.

Такий раціон дозволяє зменшити ризики серцево-судинних захворювань, підтримує здоров'я серця, а також зменшує ризики психічних розладів. Ті люди, які дотримуються середземноморської дієти, найрідше страждають від депресії та наслідків стресу.

Ця дієта рятує від депресії - фото 330463

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Джерело: newsyou
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