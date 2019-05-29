Що треба їсти, щоб уникнути депресії

Від трапези залежить не лише фізичне здоров'я, а й психічне, тому раціон харчування має допомагати бути у хорошому настрої. Дієтологи розповіли, що обов'язково потрібно їсти.

Недавні дослідження довели, що раціон харчування може впливати на ризики появи депресивних розладів. Учені з Університету Патри у Греції навіть визначили, що середземноморська дієта допомагає зміцнити імунітет та втримати психічне здоров'я на нормально рівні.

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Це вже не перші експерименти, які доводять, що середземноморська дієта вважається однією із найбільш вдалих та корисних. Варто розуміти, що насправді, це повноцінний раціон, а не тимчасове обмеження, як у дієтах.

Сюди входять чимало овочів та фруктів, а також цільнозернових страв, мінімум червоного м'яса та незначною кількістю молочних та морепродуктів. Водночас, основною заправкою для салатів та основу для приготування вважається оливкова олія, яка також позитивно впливає на організм.

Такий раціон дозволяє зменшити ризики серцево-судинних захворювань, підтримує здоров'я серця, а також зменшує ризики психічних розладів. Ті люди, які дотримуються середземноморської дієти, найрідше страждають від депресії та наслідків стресу.

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