У Латвії позбавлятимуть громадянства тих, хто підтримує росію

Зміни до законодавства вніс Сейм Латвії 21 квітня. Лише одна людина була проти того, щоб позбавляти громадянства осіб, які висловлюють підтримку країні-окупанту.

21 квітня Сейм Латвії ухвалив відповідні правки до закону про громадянство. Тепер можна буде позбавити громадянства тих людей, які підтримують військові злочини російського вторгнення в Україну. Голосів "за" – 62, 14 осіб утрималися, а 1 був проти.

І ще: Британці Florence and the Machine присвятили Україні кліп, який знято у Києві

Міністерством юстиції запропонувало поправки до Закону про громадянство, а Сейм їх підтримав. Нововведення забезпечують правову основу позбавлення осіб, які підтримують військові злочини, громадянства Латвії. Заперечення або оскарження рішення про позбавлення громадянства НЕ зупиняє його дії.

Відтепер громадянства Латвії можуть позбавити ​​людину, яка надала значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку особам, державам або іншим утворенням, які вчинили такі дії як злочини проти миру, геноцид, злочини проти людяності, військові злочини, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократій чи конституційному ладу. Також громадянства можуть бути позбавлені ті особи, які брали участь у таких діяннях.

Проте громадянства зможуть позбавити лише у випадку, якщо людина має подвійне громадянство. Людина, яка має лише громадянство Латвії, залишиться з паспортом, але інформацію про факт скоєння зацікавленою особою будь-якої із зазначених дій буде надана установами держбезпеки.

До теми: Тенісистів з Росії та Білорусі не допустили до турніру Вімблдон