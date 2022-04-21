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Британці Florence and the Machine присвятили Україні кліп, який знято у Києві
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Популярний британський гурт Florence and the Machine випустив потужний кліп, знятий у Києві ще у 2021 році. Новинку присвятили стійким та креативним українцям. Зацініть!
Відомий гурт Florence and the Machine презентував кліп на пісню "Free", зйомки для якого відбувались у Києві в листопаді 2021 року. До того ж, над відео попрацювала українська студія продакшну Radioaktive film, пише Радіо MAXIMUM.
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Колоритний кліп з українською символікою знято на фоні споруди крематорію на Байковому кладовищі, а також в одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Упродовж кліпу глядачі можуть побачити, як знаменитий актор Білл Наї (Пірати Карибського моря, Пригадати все) "керує" солісткою гурту Флоренс Велч, що доволі символічно для пісні, назва якої перекладається "Вільна".
Наприкінці відео є особлива присвята "духу, креативності та стійкості наших сміливих українських друзів".
Знято у Києві 18 листопада 2021 року з українськими кінематографами та митцями, сяюча свобода яких ніколи не згасне, – наголошують у кліпі.
Florence and the Machine – Free, дивіться кліп онлайн:
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