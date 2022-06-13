Польща вже побудувала 140 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

У Польщі чудово розуміють, що їхні сусіди не з безпечних. Тож ухвалили рішення звести стіну на кордоні з Білоруссю. Уже відомо про покриття 140 кілометрів по лінії державного кордону.

Про це повідомляє Straż Graniczna. Зауважимо, що роботи зі зведення стіни стартували 25 січня 2022 року. Практично за місяць до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Уже відомо про побудовані 140 кілометрів стіни. Висота загородження сягає 5,5 метра. Зауважимо, що це не просто металеві бар'єри. Вони оснащені датчиками руху, а також камерами для проведення відеоспостереження.

Прикордонній службі Польщі залишається встановити нові шлагбауми. Це дозволить збільшити довжину стіни з Білоруссю до 187 кілометрів. Загалом між двома державами пролягає лінія у майже 400 кілометрів.

Польща спорудила стіну на кордоні з Білоруссю: дивіться відео

#bariera

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicyzostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej #bezpieczeństwo #bezpieczna



Odcinek #PSGKuźnica pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Зауважимо, що в Польщі планують цей проєкт завершити до кінця червня цього року.

Для втілення проєкту побудови стіни у життя з бюджету виділили 366 мільйонів євро. Саме лише будівництво стіни обійдеться у 1,5 мільярда злотих (понад 325,5 мільйона євро). Технічне оснащення обійдеться полякам у 115 мільйонів злотих (понад 24 мільйони євро).

Щоб спорудити стіну на кордоні з Білоруссю, Польща використала 50 тисяч тонн сталі.

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