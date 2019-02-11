Ось що буде, якщо дівчина вип'є Віагру

Відкриття, як зазвичай, стало несподіваним: Віагру розробили як препарат для лікування серцево-судинних захворювань, а стійка ерекція добровольців, які брали участь у дослідженнях, була схарактеризована як побічний ефект.

Але кмітливі фармацевти вирішили сказати, що це "не баг, а фіча" і випустили на ринок засіб для підвищення потенції під назвою "Віагра".

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Саме з того моменту чоловіки знайшли чарівну таблетку-рішення всіх проблем. Але хто з нас не ставив собі питання – що ж трапиться, якщо віагру вип'є дівчина? Результат виявиться практично ніяким.

"Віагра" викликає прилив крові до статевих органів. Чоловіки відчувають саме це. Дівчата ж також відчують приплив крові, але сексуального бажання не відчують. А це означає, що давати дівчині "Віагру" абсолютно безглуздо.

Не переводьте таблетки на жінок

Раніше науковці розповіли, як довжина пальців впливає на сексуальність. Так, виходить, чим довший безіменний палець за вказівний у чоловіків, тим більше сексуальних контактів він мав у житті. Якщо у жінки довжина пальців приблизно однакова, то вона, швидше за все, стане зразковою матір'ю. Що ж стосується, дам з більш довгим безіменним пальцем, то дослідники стверджують, що вони схильні до гомосексуальних зв'язків.

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