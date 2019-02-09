Як прибрати оселю перед побаченням: поради для справжнього чоловіка

Якщо на вас очікує романтичне побачення в межах вашого холостяцького барлогу – зверніть увагу на наші поради, які допоможуть не зіпсувати перше враження. Пам'ятайте, що потенційна коханка буде звертати увагу на всі деталі, які можуть стати на заваді ідеального рандеву.

Отже, якщо ви готуєтесь до побачення – не полінуйтесь не лише привести себе до ладу, а й вашу оселю. Повірте, жодна красуня не захоче кохатися поруч із брудними шкарпетками, а також упаковками від піци!

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Туалет – ворог №1

Його не потрібно відмивати до ідеального блиску. Просто перевірите, чи не залишили ви неприємних слідів на унітазі, а також обідку. Крім того, потурбуйтеся про наявність освіжувача повітря та нового рулону туалетного паперу.

Приберіть вашого білого друга

Посуд має бути чистим!

Те, що ви не мили кілька днів, покладіть до раковини, аби воно відмокало. Перемийте всі тарілки та чашки, а також не забудьте про бокали. Ви просто зобов'язані її вразити, але явно не наявністю гори брудного посуду. Також потурбуйтесь про те, щоб у вашій кухні не пахнуло зіпсованою їжею та сигаретами.

Потурбуйтесь про чистий посуд

Чиста ванна – чисте тіло

Ви не повірите, але саме ванна вважається найбруднішою кімнатою у квартирі. Потурбуйтесь про те, щоб у ній висів чистенький рушник або халат. Також поміняйте мило та викиньте нарешті оті порожні банки з-під старих шампунів. Не варто забувати й про те, що дзеркало теж має бути чистим. Якщо ж говорити про душ, то переконайтеся, що у змиві не залишилося ваше волосся. Повірите, це не вельми приємна знахідка!

Приберіть у ванній!

Спальня: нічого не ховайте під ліжком

Якщо ваша гостя віддає перевагу традиційним інтимним втіхам, то будьте готові, що вам потрібно буде зайти до спальні. Отже, потурбуйтеся про те, щоби в ній не було залишків їжі, брудного одягу на підлозі. Провітріть приміщення, пропилососьте килим. Ну і не забудьте застелити ліжко, аби воно виглядало більш пристойно, аніж завжди!

Винесіть зі спальні все зайве!

Не забудьте винести сміття

Проходимось по всіх відрах зі сміттям, аби винести його. Абсолютно все потрібно винести за межі квартири. Але це зовсім не означає, що гори зі сміття мають бути під вашими дверима.

Після біганини по квартирі не забудьте прийняти душ і переодягнутися, аби не вразити потенційну "жертву" своїм виглядом з порога ;)

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