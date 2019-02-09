На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як прибрати оселю перед побаченням: поради для справжнього чоловіка
-
- 43
Якщо на вас очікує романтичне побачення в межах вашого холостяцького барлогу – зверніть увагу на наші поради, які допоможуть не зіпсувати перше враження. Пам'ятайте, що потенційна коханка буде звертати увагу на всі деталі, які можуть стати на заваді ідеального рандеву.
Отже, якщо ви готуєтесь до побачення – не полінуйтесь не лише привести себе до ладу, а й вашу оселю. Повірте, жодна красуня не захоче кохатися поруч із брудними шкарпетками, а також упаковками від піци!
І ще: Чому ранковий секс – найкращий і найкорисніший
Туалет – ворог №1
Його не потрібно відмивати до ідеального блиску. Просто перевірите, чи не залишили ви неприємних слідів на унітазі, а також обідку. Крім того, потурбуйтеся про наявність освіжувача повітря та нового рулону туалетного паперу.
Посуд має бути чистим!
Те, що ви не мили кілька днів, покладіть до раковини, аби воно відмокало. Перемийте всі тарілки та чашки, а також не забудьте про бокали. Ви просто зобов'язані її вразити, але явно не наявністю гори брудного посуду. Також потурбуйтесь про те, щоб у вашій кухні не пахнуло зіпсованою їжею та сигаретами.
Чиста ванна – чисте тіло
Ви не повірите, але саме ванна вважається найбруднішою кімнатою у квартирі. Потурбуйтесь про те, щоб у ній висів чистенький рушник або халат. Також поміняйте мило та викиньте нарешті оті порожні банки з-під старих шампунів. Не варто забувати й про те, що дзеркало теж має бути чистим. Якщо ж говорити про душ, то переконайтеся, що у змиві не залишилося ваше волосся. Повірите, це не вельми приємна знахідка!
Спальня: нічого не ховайте під ліжком
Якщо ваша гостя віддає перевагу традиційним інтимним втіхам, то будьте готові, що вам потрібно буде зайти до спальні. Отже, потурбуйтеся про те, щоби в ній не було залишків їжі, брудного одягу на підлозі. Провітріть приміщення, пропилососьте килим. Ну і не забудьте застелити ліжко, аби воно виглядало більш пристойно, аніж завжди!
Не забудьте винести сміття
Проходимось по всіх відрах зі сміттям, аби винести його. Абсолютно все потрібно винести за межі квартири. Але це зовсім не означає, що гори зі сміття мають бути під вашими дверима.
Після біганини по квартирі не забудьте прийняти душ і переодягнутися, аби не вразити потенційну "жертву" своїм виглядом з порога ;)
Читайте також: Учені назвали вагому причину регулярно займатися сексом
-
22:51Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
-
22:23Легко вкрасти: в електросамокатах Xiaomi виявили вразливість
-
21:56Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
20:51На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:22Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину
-
19:57Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото
-
19:44MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек
-
19:29Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику
-
19:13У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus
-
18:55У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv
-
18:44Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску
-
18:28Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:12Хорватська зірка футболу покине Барселону
-
17:59Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х
-
17:50Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
-
17:43Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
17:11Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом
-
16:56Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем
-
16:42Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
-
16:27Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина
-
16:12Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
14:11Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
-
12:135 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
-
10:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
08:15Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого
- 12 лютого
-
23:58Вибираємо подушку для сну: прості поради
-
21:12Скільки платять кур'єрам у різних містах України
-
19:00Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї
-
17:00Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз
-
15:00Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку
-
13:26У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень
-
12:39Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
-
10:3010 найромантичніших напрямків для закоханих
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого
- 11 лютого
-
22:15День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
-
19:01Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео
-
16:24Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
13:51BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"
-
12:13Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій
-
10:18Популярна музика: плейлист нових пісень тижня
-
07:05Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 10 лютого
-
23:25Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:19Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві